SKANDAL! Fudbaler stao pred navijače, uhvatio se za MEĐUNOŽJE i SRAMOTNOM gestikulacijom napravio haos! (VIDEO)

Sebastijan Bergijer napravio je ozbiljan incident.

Skandal svetskih razmera desio se u Poljskoj posle meča koji su odigrali Korona Kjelce i Viđev Lođ.

Korona je slavila sa 1:0, osvojila bitne bodove u borbi za opstanak i to protiv direktnog rivala, a igrači Viđeva otišli su kod svojih navijača po završetku susreta. I dok su ih navijači "ribali" i poslali poruku da moraju da izbore opstanak u poslednja dva kola, jedan od fudbalera, Sebastijan Bergijer, napravio je skandalozan potez.

Bergijer se uhvatio za međunožje i sramotnom gestikulacijom izazvao haos na tribinama.

Snimak je zapalio mreže, a Bergijer je morao da se oglasi i uputi izvinjenje zbog ove situacije.

- Izvinjavam se svim navijačima zbog mog ponašanja posle utakmice u petak. Bilo je neprihvatljivo i nedostojno profesionalnog fudbalera. Žao mi je zbog onoga što sam uradio, što je rezultat pratećeg pritiska, emocija i frustracije nakon izgubljene utakmice. U Kjelcu, od početka utakmice, sa tribina su nas više puta provocirali, ali to ne menja činjenicu da nije trebalo tako da se ponašam. Na terenu se uvek borim svim svojim moćima i dajem sve od sebe. Obećavam da ćemo tim i ja učiniti sve da pobedimo u poslednjoj utakmici i da Viđev ostane u Ekstraklasi - rekao je on.

Pogledajte i vi kako je ova situacija izgledala:

Przed państwem Sabastian ALANIK Bergier, a jego przeciwnikiem, kibice Korony Kielce 😅 pic.twitter.com/FfNQo88TMo — włochu (@wlochu_6) 16. мај 2026.

Autor: D.Bošković