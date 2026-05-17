VELIKA ČAST! Golovkin u Srbiji: Priznanje za domaći boks i nova era međunarodne saradnje

Golovkinova poseta Srbiji označava novu eru međunarodne saradnje u boksu i jačanje pozicije srpskog boksa na svetskoj sceni.

U prostorijama Olimpijskog komiteta Srbije održan je sastanak na kojem su učestvovali ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, predsednik World Boxing federacije Genadij Golovkin, predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, predsednik Evropske bokserske federacije Lars Bovil, generalni sekretar OKS Dejan Bojović i generalni sekretar World Boxing Tom Dielen, a glavna tema razgovora bila je razvoj boksa, unapređenje međunarodne saradnje i jačanje pozicije srpskog boksa na svetskoj sportskoj sceni.

Poseta legendarnog kazahstanskog boksera Genadija Golovkina Srbiji predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za domaći boks u poslednjih nekoliko godina. Nekadašnji višestruki svetski šampion srednje kategorije i jedan od najprepoznatljivijih sportista moderne ere boksa danas obavlja funkciju predsednika World Boxing, organizacije koja ima sve značajniju ulogu u međunarodnom olimpijskom boksu i organizacije koja je priznata od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Ovo je prvi dolazak Golovkina u Srbiju i region od kada je preuzeo rukovodeću funkciju u Svetskom boksu, što njegovu posetu čini dodatno značajnom. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između srpskih sportskih institucija i međunarodnih bokserskih organizacija, kao i o budućim projektima koji bi mogli dodatno da doprinesu razvoju boksa u Srbiji.

Golovkin, poznat širom sveta pod nadimcima „GGG“ i „Tripl G“, ostavio je dubok trag u profesionalnom boksu tokom karijere koja je trajala od 2006. do 2022. godine. Tokom više od decenije dominacije u srednjoj kategoriji osvojio je titule organizacija WBA, WBC, IBF i IBO, a njegove borbe protiv najvećih svetskih imena obeležile su jednu eru profesionalnog boksa. Osvajač je i svetskog zlata u amaterskom boksu i srebnu olimpijsku medalju za Kazahstan 2024. Posebno poštovanje stekao je zahvaljujući disciplini, sportskoj kulturi i načinu na koji je predstavljao ovaj sport na globalnom nivou.

Njegov dolazak u Srbiju mnogi vide kao potvrdu rastućeg ugleda koji srpski boks ima u međunarodnim okvirima. Poseta je značajna i za mlađe generacije sportista, koje će imati priliku da se upoznaju sa jednim od najvećih boksera modernog doba i čovekom čije iskustvo i autoritet imaju veliki uticaj na budućnost olimpijskog boksa, čoveka koji je uz funkciju predsednika World Boxing i predsednik Olimpijskog komiteta Kazahstana.

Poseta najviše delegacije svetskog boksa Srbiji predstavlja veliko priznanje za naš sport i potvrdu ugleda koji Srbija ima na međunarodnoj sportskoj sceni. Ministar Gajić i predsednik OKS Tomašević istakli su da će Ministarstvo sporta Republike Srbije i Olimpijski komitet Srbije uvek imati otvorena vrata za svaki vid saradnje, kao i za dalji razvoj, unapređenje i usavršavanje boksa i sporta u celini.

Važan segment razgovora odnosio se i na evropski boks i predstojeća velika takmičenja. Aktuelni predsednik evropske kontinentalne federacije povezane sa World Boxing je Lars Brovil iz Danskog bokserskog saveza, koji je izabran na prvom zvaničnom kongresu evropske organizacije održanom u Pragu koji je takođe bio na ovom sastanku i koji ovih dana pomno prati takmiečnja u okviru 63. Beogradskog pobednika koji se održava u Obrenovcu.

Brovil je sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije potpisao ugovor o organizaciji Evropskog prvenstva za omladince do 19 godina, koje će biti održano u Loznici u avgustu 2026. godine.

Dodela domaćinstva Srbiji predstavlja novo veliko priznanje za domaći boks i nastavak kontinuiteta organizacije važnih međunarodnih takmičenja. Loznica se poslednjih godina profilisala kao jedan od značajnih regionalnih centara boksa, sa iskustvom u organizaciji evropskih i svetskih prvenstava, kao i drugih velikih sportskih događaja.

Očekuje se da će šampionat okupiti najbolje mlade boksere iz velikog broja evropskih zemalja i predstavljati važnu razvojnu platformu za buduće olimpijske i profesionalne šampione. Predstavnici evropske federacije ocenili su da Srbija poseduje kvalitetnu infrastrukturu, bogatu boksersku tradiciju i veliko organizaciono iskustvo, zbog čega postoji veliko poverenje da će prvenstvo biti organizovano na visokom nivou.

Organizacija Evropskog prvenstva za omladince do 19 godina, kao i poseta Golovkina Srbiji, dodatno potvrđuju sve značajniju poziciju koju srpski boks zauzima u međunarodnim sportskim okvirima i nastavak uspešne saradnje sa institucijama okupljenim oko Svetskog boksa.

Autor: D.Bošković