AKTUELNO

Ostali sportovi

OPLJAČKAN PRIJATELJ NOVAKA ĐOKOVIĆA! Lopovi mu odneli MILIONE

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP ||

Huan Martin del Potro, legendarni teniser, doživeo je veliki šok u rodnom Tandilu pošto su mu lopovi opljačkali stan i odneli vredne uspomene iz bogate karijere.

Prema navodima lokalnih medija, Argentincu su ukradeni novac, nakit, ali i stari reketi kojima je osvajao najveće trofeje, kao i brojni predmeti od ogromne emotivne i sportske vrednosti. Procene govore da šteta iznosi više miliona evra! Neverovatno...

Kako prenosi lokalni portal „Eskju“, provalnici su razbili veliki prozor i kroz njega ušli u praznu kuću. Navodno su detaljno pretresli svaku prostoriju, a najduže su se zadržali upravo u Del Potrovoj sobi.

„Odneli su sve što je imalo vrednost. Nisu ostavili čak ni opremu u kojoj je osvajao turnire, kao ni olimpijske medalje. Iskoristili su trenutak kada ni njegova majka ni sestra nisu bile kod kuće“, navodi se u tekstu.

U Argentini ovaj slučaj povezuju sa sve većim problemom kriminala u zemlji.

„Čak ni mirni gradovi poput Tandila više nisu pošteđeni talasa delikvencije“, navode tamošnji mediji.

Za sada nema uhapšenih niti osumnjičenih, iako je krađa otkrivena svega nekoliko sati kasnije. Provala se dogodila usred dana, između 17 i 19 časova, a istražitelji veruju da lopovi nisu delovali nasumično.

„Nisu žurili, što ukazuje na to da su pratili kretanje članova porodice i tačno znali kada nikoga neće biti u kući“, tvrde detektivi.

Novakov prijatelj

Huan Martin del Potro se zvanično penzionisao prošle godine, kada je u Buenos Ajresu odigrao egzibicioni meč protiv Novak Đoković. Argentinski as nikada nije krio koliko poštuje srpskog tenisera, sa kojim je tokom karijere izgradio veliko prijateljstvo.

Zanimljivo je da je Del Potro obe olimpijske medalje osvojio upravo pobedama nad Đokovićem – bronzu u Londonu 2012. u meču za treće mesto, a srebro u Rio de Žaneiru 2016, kada je savladao Novaka već u prvom kolu turnira.

Autor: S.M.

#Huan Martin Del Potro

#Krađa

#Novak Đoković

#Tenis

#lopovi

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Del Potro o tome ko je najbolji svih vremena: Novak je uzeo više titule i od Rodžera i od Nadala!

Hronika

SVEŠTENIKU OPLJAČKALI KUĆU DOK JE BIO NA LITURGIJI: Ukrali mu OVO, a njegov odgovor je ostavio sve u ŠOKU!

Svet

SVI DETALJI SPEKTAKULARNE PLJAČKE LUVRA: Ukradene minđuše, broševi, dijademe, petlje za korsete, ogrlice, krune neprocenjive vrednosti

Svet

Novi detalji o pljački veka u Nemačkoj: Lopovi u banci ispraznili 3.000 sefova (FOTO)

Hronika

PLJAČKA U KALUĐERICI: Lopovi pretukli starijeg muškarca

Ostali sportovi

UMRO LEGENDARNI NIKOLA PILIĆ: Iz Hrvatske stigle užasne vesti - Preminuo 'teniski otac' Novaka Đokovića