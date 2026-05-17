PAKAO DO GLAVNOG ŽREBA: Teniseri i teniserke saznali prepreke na Rolan Garosu!

Dušan Lajović, Lola Radivojević i Teodora Kostović dobili su protivnike, odnosno, protivnice na startu kvalifikacija za Rolan Garos.

Radivojevićeva, koja je prošle godine poklekla u poslednjoj rundi kvalifikacija, sada se na startu sastaje sa 21-godišnjom Čehinjom Lindom Klimovičovom, 157. na svetu.

Ako prođe dalje, Lola će igrati sa boljom iz duela Gasanova – Minen, a potencijalna rivalka za plasman u glavni žreb je Majar Šerif iz Egipta.

Elizabet Mandlik, ćerku čuvene Hane Mandlikove, potom bi je čekala bolja iz okršaja Kevedo – Brankakaćo, a zatim i 11. nosilac Kaja Juvan.

Lajović, svojevremeno učesnik osmine finala u Bulonjskoj šumi, sastaje se na početku sa 160. igračem sveta Jurijem Rodionovom. Ako prođe, ide na Adeda ili Hejdea, pa potencijalno na Enrikea Roču.

Žreb za glavni turnir je u četvrtak, a takmičenje počinje u nedelju, 24. maja.

