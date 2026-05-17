Srbija je na Svetskom prvenstvu, Orlovi preživeli skandalozne sudije i Mađare!

Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj naredne godine, pošto je u revanšu protiv Mađarse odigrala 31:30 (17:17).

Odneli su „orlovi“ dva gola više iz Čaira, ali protiv osokoljenih domaćina, nisu mogli da ih odbrane.

Ostaje žal za onih šest iz niške dvorane, koji su sada koštali srpsku selekciju odlaska na najveće planetarno takmičenje.

Ono što je tokom meča svima upalo u oči je "problematično" suđenje koje nije išlo na ruku našim rukometašima.

Orlovi na korak od SP

Rukometna selekcija Srbije u Vespremu brani dva gola prednosti iz Niša (31:29) u revanšu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo. Izabranici Raula Gonzalesa propustili su priliku da na revanš odu sa opipljivijom prednošću, jer su imali prednost od sedam golova (30:23).

Međutim, "orlovi" se nadaju da imaju kvalitet, znanje i karakter da i u Vespremu nadmaše Mađare i overe vizu za SP u Nemačkoj 2027. godine.

