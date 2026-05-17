KECMANOVIĆ OSVOJIO TITULU U VALENSIJI: Srpski teniser ponovo među 50 najboljih na svetu

Srpski teniser Miomir Kecmanović na najlepši mogući način se vratio u 50 najboljih igrača sveta tako što je osvojio Čelendžer u Valensiji pobedom protiv Adolfa Danijela Valjeha iz Paragvaja - 6:2, 3:6, 6:2.

Novi hit teniskih krugova, Valjeho, napravio je probleme Miši koji je ipak za nešto manje od dva sata igre uspeo da se održi i podigne pehar.

Pokazao je Kecmanović da je i dalje iznad tog nivoa takmičenja i napravio sjajnu pripremu za Rolan Garos koji počinje za nedelju dana.

Ovo mu je treći osvojeni Čelendžer u karijeri, posle Sužoua i Šenžena, a oba je uzeo pre skoro osam godina. Naravno, Miomir je već dugo u samom teniskom vrhu i ne mora da igra u toj seriji, osim kada to sam želi.

Srpski predstavnik do finala nije izgubio niti jedan set, a sjajno je krenuo i protiv Valjeha kojem je prvi uzeo sa lakih 6:2.

Ipak, propušta u trećem gemu drugog seta brejk priliku, a onda gubi svoj servis u šestom za 4:2, te ne uspeva da koriguje taj minus.

Čak je Paragvajac sa brejkom u odlučujućem setu došao i do generalne prednosti, ali od tog momenta samo Kecmanović postoji na terenu.

Čak tri puta lomi protivnika do kraja meča i prefektno završava ovu kampanju.

Ponovo je drugi teniser Srbije, nakon što mu je tu titulu kratko preuzeo Hamad Međedović, ali je najbitnije da naša zemlja ponovo ima dva igrača u prvih 50.

