U KRAGUJEVCU ODRŽAN MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR 'TROFEJ KRAGUJEVCA 2026'

Izvor: Pink.rs

U Kragujevcu, u hotelu "Šumarice" održan je Međunarodni šahovski turnir "Trofej Kragujevca 2026" koji je okupio 265 učesnika, među kojima 12 sa najvišom šahovskom titulom velemajstora i više od 50 učesnika sa nekom od šahovskih titula.

Prisutnima su se na samom početku obratili predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i član veća za sport i omladinu grada Kragujevca Predrag Stevović, koji su povlačenjem prvog poteza označili početak turnira.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije poručio je da Kragujevac ponovo dobija značajno mesto na šahovskoj mapi regiona, naglasivši da je u ovom gradu šah organizovano prisutan više od jednog veka.

- Otvaranje turnira počinje onim neka najbolji pobedi, ali ovoga puta mislim da smo zajedno pobedili u jednoj šahovskoj igri, mi, kao organizacija i Grad Kragujevac koji se definitivno vraća na staze stare slave. Ovo nije samo sportski događaj, već i potvrda da se šah vraća tamo gde mu je mesto, a broj i kvalitet učesnika govore sami za sebe- ovo je turnir visokog ranga, rekao je Jorgić, i dodao da Savez nastavlja sa aktivnostima širom Srbije i da šah ostaje „most koji povezuje ljude“.

Predrag Stevović naglasio je da partnerstvo Grada Kragujevca i Šahovskog saveza Srbije predstavlja važan korak u revitalizaciji šahovskog života u gradu, koji ima bogatu sportsku tradiciju.

- U prethodnom periodu održano je nekoliko važnih šahovskih turnira, ali ovo je najvažniji događaj u istoriji grada koji Kragujevcu vraća staru slavu. Trofej Kragujevca daje poseban pečat i postavlja ga na zasluženo mesto. Održavanje ovog turnira dodatno će ubrzati ponovni razvoj šaha u našem gradu i privući mlade što će pojačati regrutnu bazu šahovske zajednice, a to i jeste bila ideja. Zahvalio bih se Šahovskom savezu Srbije na inicijativi i organizaciji sportskog spektakla čije je pokroviteljstvo grad s ponosom prihvatio, rekao je Stevović.

Vladimir Šakotić, predsednik Šahovskog saveza Beograda govorio je o istorijatu kragujevačkog šaha i podsetio na generacije koje su obeležile ovaj sport u gradu, od braće Milićević i velemajstora Dragana Barlova, do savremenih imena i klubova koji su osvajali značajne trofeje. Posebno je istakao uspehe Šahovskog kluba „Radnički“, kao i da je Kragujevac krajem 20. i početkom 21. veka bio među tri vodeća šahovska centra u Srbiji.

Pobedu na “Trofeju Kragujevca 2026” odneo je velemajstor Ratković Milovan sa osvojenih 8 poena. Drugo mesto pripalo je Pavlović Milošu , dok je treće mesto osvojio Đorđević Vuk.

Pehar i medalje najboljima uručio je član UO Šahovskog saveza Srbije Miroslav Marković.

Autor: S.M.

