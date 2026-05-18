LUKA DONČIĆ DONEO VAŽNU ODLUKU! Lejkersi pristali - porodica mu je sada na prvom mestu!

Luka doneo važnu odluku, Lejkersi podržali svog superstara.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Luka Dončić, ovog leta neće napuštati rodnu Ljubljanu!

Posle turbulentne sezone i problema sa povredom zadnje lože, slovenački košarkaš rešio je da se potpuno povuče iz javnosti tokom leta i maksimalno posveti porodici i oporavku.

U dogovoru sa Los Anđeles Lakersima, Dončić će naredne mesece provesti u rodnoj Ljubljani, daleko od pritiska NBA lige i života u Los Anđelesu. Kako prenose slovenački mediji, Luka želi da ovo leto iskoristi kako bi bio uz svoje najbliže u veoma važnom periodu privatnog života.

Zbog porodičnih okolnosti i borbe za starateljstvo nad ćerkama, slovenački superstar odlučio je da ovog leta ne igra ni za reprezentaciju Slovenije, iako nacionalni tim očekuju važne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Time je jasno stavio do znanja da mu je porodica trenutno apsolutni prioritet.

Ljudi bliski Dončiću tvrde da mu je prethodna sezona bila jedna od najtežih u karijeri – ne samo zbog povrede koja ga je odvojila od plej-ofa, već i zbog privatnog pritiska koji je nosio van terena. Upravo zato želi da leto provede u miru, okružen porodicom i prijateljima, kako bi potpuno spreman dočekao novu NBA sezonu.

Dončić je poslednji meč za Lejkerse odigrao početkom aprila, a iako se očekivalo da će biti spreman za plej-of, povreda je ipak bila ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo. Bez svog glavnog aduta, tim iz Los Anđelesa uspeo je da eliminiše Hjuston, ali je potom doživeo pravi debakl protiv Oklahome.

Kako prenose slovenački mediji, Luka se već vraća u Ljubljanu, gde će narednih meseci biti fokusiran isključivo na rehabilitaciju i fizičku pripremu za novu NBA sezonu. Pre odlaska iz Amerike imao je sastanke sa čelnicima Lejkersa, na kojima se razgovaralo i o njegovom posebnom planu rada tokom leta.



Autor: A.A.