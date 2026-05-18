JOKIĆ JE OPET BRUTALNO POKRADEN! Šta još da uradi da priznate da je najbolji? Isplivala istina o MVP trci: Srbin postao žrtva sopstvene genijalnosti?!

Ono što radi postalo “normalno”, pa ostao bez MVP-a!

Iako je Nikola Jokić ponovo beležio nestvarne brojke i ispisao stranice istorije najjače košarkaške lige sveta, MVP priznanje ipak je završilo u rukama Šej Gildžesa-Aleksandera iz Oklahome Siti Tander.

Zvanični rezultati glasanja izazvali su pravu buru među navijačima i analitičarima, posebno zbog činjenice da je srpski centar ponovo imao sezonu za pamćenje.

Prosečno je beležio 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Prvi čovek u istoriji koji je završio sezonu kao lider lige i u skokovima i u asistencijama. Centar koji kontroliše svaku sekundu utakmice, diktira ritam, organizuje napad i praktično igra košarku iz budućnosti...

I opet nije MVP. Po drugi put zaredom.

Dok je Nikola Jokić iz večeri u veče pravio stvari koje NBA liga nikada ranije nije videla, publika je polako počela da njegove nestvarne partije doživljava kao nešto sasvim očekivano. Sa druge strane, Šej je kao lider najboljeg tima lige i sa više od 30 poena po meču postao novo zaštitno lice NBA priče i simbol generacije koju liga trenutno želi da gurne u prvi plan.

Šaj je osvojio čak 83 glasa za prvo mesto, dok je Jokić dobio svega 10, ali brojke pokazuju da je as Denvera još jednom uradio nešto što je pošlo za rukom samo najvećima u istoriji NBA lige.

Naime, Jokić je postao tek treći košarkaš ikada koji je šest godina zaredom završio među dvojicom najboljih u MVP trci! Pre njega to su uspeli samo legendarni Bil Rasel i Leri Bird. Uprkos tome, ni istorijski kontinuitet nije bio dovoljan da ponovo ponese titulu najkorisnijeg igrača.

Mnogi se sada pitaju isto – šta još Nikola Jokić treba da uradi da bi ponovo bio proglašen za najboljeg?

Dodatnu kontroverzu izazvala je odluka NBA lige da u konkurenciji ostanu Luka Dončić i Kejd Kaningem, iako nisu ispunili pravilo o minimum 65 odigranih utakmica. Obojica su sezonu završili sa po 64 nastupa, ali su zbog "posebnih okolnosti" ipak dobili zeleno svetlo da ostanu u trci za nagrade.

Tako je Dončić završio na četvrtom mestu MVP glasanja, dok je Kaningem bio peti, što je izazvalo lavinu komentara u američkim medijima i među navijačima koji smatraju da pravila ne bi smela da važe selektivno.

Autor: D.Bošković