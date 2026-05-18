Nejmara greškom izbacili iz igre: Pobesneli Brazilac pokazivao 'dokaz krađe' u kameru, sudije se pravdaju (VIDEO)

Fudbalska javnost u Brazilu ostala je u šoku nakon neverovatnog skandala koji se dogodio na meču Santosa, a u čijem je centru bio legendarni Nejmar (34). U porazu svog tima od Kokse (0:3), prva zvezda tima bukvalno je isterana sa terena usled bizarne komunikacione greške sudija i stručnog štaba!

Sve se dogodilo u drugom poluvremenu dok je Nejmaru ukazivana pomoć van granica igrališta. Plan stručnog štaba Santosa bio je da iz igre izađe Gonzalo Eskobar, a uđe Robinjo Junior. Međutim, četvrti sudija Bruno Mota Koreja podigao je na semaforu broj 10 – broj koji nosi Nejmar!

Vidno šokiran i besan, Nejmar je pokušao da se vrati na teren, ali mu arbitar to nije dozvolio, već mu je pokazao žuti karton i naložio da napusti igru. Usledio je pravi revolt; Nejmar je zgrubio papir sa podacima o izmeni i agresivno ga pokazivao sudijama i TV kamerama.

- Hteo sam da nastavim, ali me je sudija izbacio. Ovo je ozbiljna sudijska greška, greška osobe koja je primila papir. Pokazao sam to kameri, to je dokaz krađe! Sa sudijama ne možete da se raspravljate, ali ovo je propust koji ne sme da se dozvoli - grmeo je Nejmar nakon meča.

Sa druge strane, arbitri imaju svoju verziju priče. Prema zvaničnom zapisniku, pomoćni trener Karlos Sezar Sampajo Kampos je usmeno i gestikulacijom potvrdio da izlazi broj 10, da bi tek nakon završene izmene predao papir na kojem je pisao drugi broj. Nastao je opšti haos na klupi Santosa, ali povratka nije bilo.

Ovaj incident dodatno je podgrejao tenziju u Brazilu jer se dogodio uoči objavljivanja spiska putnika za Svetsko prvenstvo. Na pitanje o fizičkoj spremi i eventualnom pozivu selektora Karla Anćelotija, Nejmar je kratko poručio:

- Moja potkolenica? Samo udarac, ništa strašno. Bio sam spreman da igram, ali su me u tome sprečili - zaključio je as Santosa.

Autor: Jovana Nerić