MOŽE LI FK PARTIZAN DO GRUPNE FAZE EVROPSKOG TAKMIČENJA?! Evo šta čeka crno-bele na startu kvalifikacija za Ligu konferencija: Put je dug i veoma težak!

Partizan nije uspeo da se domogne drugog mesta na tabeli Super lige Srbije i sezonu će završiti iza Crvene zvezde i Vojvodine, te će crno-beli zbog toga narednog leta takmičenje krenuti iz kvalifikacija za Ligu konferencija.

Kakav put čeka fudbalere Partizana do grupne faze? Crno-beli će na startu evropskih kvalifikacija biti u povlašćenoj strani žreba. Za sada se zna da će Braga (ako Sporting ne osvoji Kup Portugala), Bešiktaš (ako Trabzon ne osvoji Kup Turske), Rendžers (ako Seltik ne osvoji Kup Škotske), Sent Galen (ako ne osvoje Kup Švajcarske), Makabi Tel Aviv (ako ne osvoji Kup Izraela) biti povlašćeni, ali ovi timovi i dalje mogu i do Lige Evrope. Noa je osvojila Kup Jermenije i obezbedila borbu za Ligu konferencija, ali može i do kvalifikacija za Ligu šampiona ako stigne do titule.

U ostalim povlašćenim timovima, uz Partizan, nalaze se: Hradec Kralove (Češka), Panatinaikos (Grčka), Austrija Beč (Austrija), Nordsjeland (Danska), Lugano (Švajcarska), AEK Larnaka (Kipar), Rijeka (Hrvatska), CFR Kluž (Rumunija), Spartak Trnava (Slovačka), Zrinjski Mostar (Bosna i Hercegovina), HJK Helsinki (Finska), Tobol Kostanaj (Kazahstan), HB Torshavn (Farska Ostrva), Panevežis (Litvanija), Vaduc (Lihtenštajn).

Crno-beli neće moći da igraju sa njima, ali bi mogli na nekog od nepovlašćenih gde su trenutno: Madervel (Škotska), Hapoel Tel Aviv (Izrael), GAIS (Švedska), Geteborg (Švedska), Varaždin (Hrvatska), Čerkasi (Ukrajina), Pakš (Mađarska), Debrecin (Mađarska), Dunajska Streda (Slovačka), Koper (Slovenija), Bravo (Slovenija), Turan Tovuz (Azerbejdžan), Šelburn (Republika Irska), Valur (Island), Auda (Letonija), Korelejn (Severna Irska).

Ovo je sve spisak za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija odakle Partizan kreće, dok će u prvoj rundi igrati sledeći timovi: Nefči (Azerbejdžan), Bohemijans (Republika Irska), Milsami Orhei (Moldavija), Stjarnan (Island), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Velež Mostar (Bosna i Hercegovina), RFS (Letonija), Liepaja (Letonija), Baljkani (tzv. Kosovo), Mališeva (tzv. Kosovo), Inter Turku (Finska), Ilves (Finska), Astana (Kazahstan), Jelimaj (Kazahstan), NSI (Farska Ostrva), Vikingur (Farska Ostrva), Marsakslok (Malta), Hamrun (Malta), Glentoran (Severna Irska), Linfild (Severna Irska), Hegelman (Litvanija), Žalgiris (Litvanija), Paide (Estonija), FCI Levadija (Estonija), Nome Kalju (Estonija), Dinamo Siti (Albanija), Dečić (Crna Gora), Sernarfon (Vels), Konahs Ki (Vels), Penibont (Vels), Dila Gori (Gruzija), Torpedo Kutaisi (Gruzija), Škendija (Makedonija), BATE Borisov (Belorusija), Dinamo Minsk (Belorusija), UE Santa Koloma (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Europa (Gibraltar), La Fiorita (San Marino), Virtus (San Marino).

Svi oni mogli bi takođe biti potencijalni rivali crno-belih na startu evropskih kvalifikacija, naravno, u zavisnosti od toga da li će proći prvu rundu.

Utakmice druge runde igraće se 23. i 30. jula, a crno-beli će protivnika saznati 17. juna. Do plasmana u grupnu fazu moraće da prođu tri kvalifikacione runde, tako da je put ka grupnoj fazi veoma težak i izazovan.



Autor: Jovana Nerić