LEPE VESTI ZA DELIJE: Zvezdan Terzić najavio rekonstrukciju Marakane

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, najavio je velike promene u Ljutice Bogdana! U naredne četiri godine, fokus aktuelnog šampiona Srbije biće na potpunoj rekonstrukciji stadiona "Rajko Mitić".

Iako legendarna "Marakana" trenutno ispunjava sve visoke standarde za igranje Lige šampiona, Terzić ističe da je vreme za korak napred kako bi se odgovorilo na potrebe moderne publike.

- Stremimo da iz godine u godinu pravimo što bolji sportski rezultat, uz održiv finansijski sistem i da podižemo nivo infrastrukture. U naredne četiri godine fokus će biti na rekonstrukciji stadiona, na istom mestu - jasan je bio Terzić u razgovoru za RTS.

Jedan od glavnih problema sa kojima se Zvezda suočava jeste komfor navijača, s obzirom na to da je stadion građen davne 1963. godine.

- Imamo problem sa posetom – 80 odsto naših sedišta je nepokriveno. Krov se mora praviti, atletska staza se verovatno mora izbaciti, da se naprave skaj boksovi...Stadion je građen 1963. i bio je u skladu sa zahtevima tadašnje populacije. Danas smo svedoci kakvi se stadioni grade u Evropi i prohtevi ljudi u Srbiji i Beogradu rastu. Imamo ideju i plan, rade se projekti - naglasio je direktor crveno-belih.

Podsetimo, Crvena zvezda je poslednjih godina značajno ulagala u pomoćne terene, medicinski blok i samu unutrašnjost stadiona, ali bi rekonstrukcija glavnog objekta bila najveći poduhvat u novijoj istoriji kluba.

Autor: D.Bošković

