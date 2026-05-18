ZLATKO DALIĆ PRELOMIO: Evo koga je stavio na spisak Hrvatske za Svetsko prvenstvo!

Nije puno ostalo do Svetskog prvenstva u fudbalu, a selektor Hrvatske Zlatko Dalić objavio je spisak od 26 fudbalera na koje računa, uz napomenu da može da dođe do promena na istom.

Na spisku se nalaze i veteran Luka Modrić, ali i Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i imena poput Dominika Livakovića, Ivana Perišića, Ante Budimira i Andreja Kramarića.

Evo i kompletnog spiska Hrvata:

Golmani: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski

Odbrana: Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Josip Stanišić, Kristijan Jakić

Vezni red: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Marko Pašalić

Napad: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa, Igor Matanović

Hrvatska svoje pripreme počinje 29. maja, a na Svetskom prvenstvu počinje 17. juna. Tada će igrati sa Engleskom, pa 23. juna sa Panamom i 27. juna sa Ganom.

Autor: Jovana Nerić