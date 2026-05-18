VELIKI POVRATAK MAJE OGNJENOVIĆ! U petoj deceniji će ponovo igrati za reprezentaciju Srbije!

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG AP/Frank Augstein/Frank Augstein ||

Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, saopštio je širi spisak igračica koje će konkurisati za tim u Ligi nacija, a na njemu je veliko ime, povratak Maje Ognjenović u petoj deceniji!

Spisak imena:

Tehničari Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović, Ana Jakšić,

Korektori Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović, Anja Zubić,

Libera: Bojana Gočanin, Stefana Pakić, Aleksandra Jegdić, Milica Medved,

Blokeri Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević, Ana Malešević, Nataša Čikuc – Dins,

Primači Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić, Nađa Antonović I Ana Mihajlović.

Maja Ognjenović se vratila posle dve godine u reprezentaciju Srbije, poslednji nastup je zabeležila na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Tada je objavil da je završila sa nacionalnom selekcijom, ali partije na klupskom nivou jasno su pokazale da i te kako može da pomogne našim devojkama na narednim velikim takmičenjima.

Autor: Jovana Nerić

