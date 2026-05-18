'VIDELA SAM TRAGEDIJU' Potresna ispovest Nađe Higl o trenutku kada je saznala da ima OVU bolest: SIMPTOMI su se javili pre Olimpijskih igara u Londonu (VIDEO)

Na YouTube kanalu IBD akademije objavljena je nova epizoda podkasta „GastroGlasno“, u kojoj je doc. dr Srđan Marković uz dr Tijanu Gmizić i dr Đorđa Kralja razgovarao sa Nađom Higl, nekadašnjom svetskom šampionkom u plivanju, koja godinama živi sa ulceroznim kolitisom.

U emotivnom i otvorenom razgovoru, Nađa Higl govorila je o trenutku kada su počeli prvi simptomi bolesti, postavljanju dijagnoze, kao i izazovima sa kojima se suočavaju pacijenti oboleli od inflamatornih bolesti creva.

Ona je otkrila i kako izgleda život vrhunskog sportiste sa hroničnom bolešću, ali i koliko su disciplina, upornost i mentalna snaga važni u svakodnevnoj borbi.

- Saznanje da imam ulcerozni kolitis za mene je bilo katastrofalno, jer nisam imala ideju koja je to bolest. Zbog toga sam i želela da pričam o tome, kako bi ljudi znali da je život sa tim moguć. Ja sam u prvom momentu videla tragediju, ali sa tom bolesti može da se živi - rekla je Nađa.

Poseban akcenat stavljen je na značaj pravovremenog prepoznavanja simptoma, adekvatnog lečenja i podrške lekara, porodice i okruženja.

- Simptome koje sam ja osećala i koje mogu povezati sa bolešću su se javili pre Olimpijskih igara u Londonu. Jako teško sam se oporavljala na treninzima, bila sam anemična, a kasnije, kroz obe trudnoće, su mi se javile krvave stolice. Simptomi su na početku bili maskirani i povezivali smo ih sa hemoroidima i samom trudnoćom. Kada sam proverila krvnu sliku gvožđe i feritin su mi bili jako niski - rekla je Nađa.

Nađa je govorila i o svom najvećem sportskom uspehu - medalji osvojenoj na Svetskom prvenstvu, koja je ostala simbol istrajnosti i pobede uprkos zdravstvenim izazovima.

- Baš sam skoro razmišljala koliko je godina prošlo od toga, postavila sam državni rekord koji je i danas aktivan. Nekako se desilo sve neočekivano. Bilo je potrebno puno odricanja, rada i pomeranja sopstvenih granica. Kao dete nikada nisam zamišljala sebe na tronu, zapravo to je bio san moga brata. Nakon osvojene medalje sam postala samo odgovornija, postala sam poznata javnosti i pokušala da opravdam to što se neka deca sada ugledaju na mene - rekla je Nađa.

Danas, pored bogate sportske karijere, Nađa Higl radi kao psihoterapeut i sarađuje sa profesionalnim sportistima, pomažući im da razviju mentalnu snagu, prevaziđu pritiske takmičenja i očuvaju psihološku stabilnost.

Upravo zato njena priča nosi dodatnu težinu i inspiraciju za sve koji se suočavaju sa zdravstvenim ili životnim izazovima.

Svetski dan obolelih od inflamatornih bolesti creva, obeležava se 19. maja. Tim povodom, 20. maja u Palati nauke u Beogradu biće organizovan događaj namenjen pacijentima, njihovim porodicama i svima koji žele da saznaju više o ulceroznom kolitisu i Kronovoj bolesti.

Sva pitanja o ulceroznom kolitisu i Kronovoj bolesti možete postaviti putem DM poruke ili mejla info@ibdakademija.rs, a odgovore dobijate 20. maja u Palati nauke.

Autor: Iva Besarabić