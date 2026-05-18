ŠOK: Pep Gvardiola napušta Mančester siti

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola napustiće klub na kraju sezone posle deset godina i 20 osvojenih trofeja.

Pep Gvardiola mogao bi uskoro da završi jednu od najuspešnijih era u istoriji Mančester sitija, pošto je prema pisanju engleskog "Dejli Mejla" doneo odluku da na kraju sezone napusti klub sa "Etihada".

Španski stručnjak vodi Mančester siti od 2016. godine i tokom deset sezona postao je najtrofejniji trener u istoriji kluba.

Pod njegovim vođstvom ekipa je osvojila šest titula u Premijer ligi, pet FA kupova, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, Superkup Evrope i titulu klupskog prvaka sveta.

Vía @MailSport. pic.twitter.com/Jfs685MH3l — Sudanalytics (@sudanalytics_) 18. мај 2026.

Najveći uspeh Gvardiola je ostvario 2023. godine kada je Mančester siti prvi put u istoriji osvojio Ligu šampiona. Time je klub kompletirao dugo čekani evropski trofej koji je godinama bio glavni cilj vlasnika i uprave.

O mogućem odlasku španskog trenera spekulisalo se prethodnih meseci u engleskim medijima, a Gvardiola je više puta dobijao pitanja o budućnosti na konferencijama za medije.

Ipak, prema informacijama koje prenosi "Dejli Mejl", odluka o odlasku sada je doneta.

Mančester siti je pre nekoliko dana osvojio još jedan trofej, pošto je u finalu FA kupa savladao Čelsi. To je ujedno bio 20. trofej koji je Gvardiola osvojio sa klubom iz Mančestera.

Ekipa i dalje ima matematičke šanse da osvoji i novu titulu u Premijer ligi, ali se dva kola pre kraja nalazi iza Arsenala sa dva boda zaostatka. Završnica prvenstva tako bi mogla da bude i poslednja borba Gvardiole za trofej na klupi Sitija.

Tokom deset godina u Engleskoj, Gvardiola je promenio stil igre Mančester sitija i izgradio ekipu koja je dominirala domaćim fudbalom, dok se sada očekuje da uprava kluba krene u potragu za njegovim naslednikom.

Autor: Iva Besarabić