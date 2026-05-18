NEVIĐENA DRAMA PRIPALA CRNO-BELIMA: Partizan pobedio Crvenu zvezdu na startu polufinala ABA lige

Izvor: Pink.rs/Kurir

Košarkaši Partizana su poveli u polufinalnoj seriji ABA lige protiv Crvene zvezde sa 1:0, pošto su posle neviđene drame slavili sa 100:94 pred svojim navijačima!

Partizan je vodio veći deo utakmice, imao i 20 poena prednosti, a četiri minuta pre kraja 16 poena viška. Međutim, usledio je uraganski nalet Crvene zvezde, koja je prišla na samo poen minusa minut pre kraja.

Ipak, crno-beli su uspeli da se vrate u meč i odbrane domaći teren.

Dvejn Vašington je postigao 23 poena u Partizanu, a postigao je i ključni koš pod faulom u poslednjem minutu.

Autor: Iva Besarabić

