AKTUELNO

Košarka

PRVE REČI OBRADOVIĆA NAKON PORAZA OD PARTIZANA: Trener Crvene zvezde o Kodiju, padu u igri i očekivanjima pred sledeći meč

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Košarkaši Partizana poveli su u seriji polufinala ABA lge protiv Crvene zvezde sa 1:0. Crno-beli su kao domaćini slavili sa 100:94.

Trener crveno-belog tima Saša Obradović izneo je prve utiske posle prvog meča polufinalne serije ABA lige odigranog sa Partizanom.

- Čestitke Partizanu, dobro je da smo se borili do kraja i da imamo neku ideju... Dobro smo reagovali na njihovo menanje odbran, ali moramo ostati koncentrisani. Imamo mnogo problema na poziciji pleja... Kodi Miler-Mekintajer je imao veliku želju da igra, a Karter i Batler nisu organizatori igre po svojoj prirodi. Falio nam je plej, naravno, ali ne treba da se žalimo. Optimista sam pred naredni meč.

- Svako ima taj problem. Ne samo sa prvotimcima, već i sa mladim igračima koji odlaze na koledž. Evroliga postaje sve starija, a igračima iz Amerike treba vremena. Malo njih uspe da se adaptira na evropsku košarku. To je činjenica svih evropskih klubova.

Šta je glavni razlog pada u trećoj četvrtini?

- Moramo da dižemo agresivnost, to je jedini način. Spor ritam i smislena igra više odgovaraju Partizanu jer ima izuzetne igrače na pozicijama bekova. Nema puno vremena za prevelike analize, samo treba nastupiti jako i tu tražiti šansu.

U kakvom je stanju Mekintajer?

- Ima veliku želju, bio je naš najbolji igrač u toku cele sezone. Nekoliko nedelja nije radio ništa - istakao je Obradović.

- Čestitke Partizanu, dobro je da smo se borili do kraja i da imamo neku ideju... Dobro smo reagovali na njihovo menanje odbran, ali moramo ostati koncentrisani. Imamo mnogo problema na poziciji pleja... Kodi Miler-Mekintajer je imao veliku želju da igra, a Karter i Batler nisu organizatori igre po svojoj prirodi. Falio nam je plej, naravno, ali ne treba da se žalimo. Optimista sam pred naredni meč.

- Svako ima taj problem. Ne samo sa prvotimcima, već i sa mladim igračima koji odlaze na koledž. Evroliga postaje sve starija, a igračima iz Amerike treba vremena. Malo njih uspe da se adaptira na evropsku košarku. To je činjenica svih evropskih klubova.

Šta je glavni razlog pada u trećoj četvrtini?

- Moramo da dižemo agresivnost, to je jedini način. Spor ritam i smislena igra više odgovaraju Partizanu jer ima izuzetne igrače na pozicijama bekova. Nema puno vremena za prevelike analize, samo treba nastupiti jako i tu tražiti šansu.

U kakvom je stanju Mekintajer?

- Ima veliku želju, bio je naš najbolji igrač u toku cele sezone. Nekoliko nedelja nije radio ništa - istakao je Obradović.

Autor: Iva Besarabić

#Crvena Zvezda

#Košarka

#Partizan

#Reprezentacija

#Saša Obradović

#Sport

#Srbija

POVEZANE VESTI

Košarka

NEVIĐENA DRAMA PRIPALA CRNO-BELIMA: Partizan pobedio Crvenu zvezdu na startu polufinala ABA lige

Košarka

DOMINACIJA CRVENO-BELIH: Košarkaši Zvezde poveli 2:0 protiv Partizana u finalnoj seriji plej-ofa ABA lige

Košarka

DVA DANA POSLE PORAZA OD PARTIZANA OGLASILA SE BUDUĆNOST! Tim iz Podgorice objavio OŠTRO SAOPŠTENJE: Pronašli smo 20 grešaka!

Košarka

'ANALIZIRAĆEMO UTAKMICU' Željko Obradović se oglasio pred novi meč Crvene zvezde i Partizana

Fudbal

PRVE REČI LALATOVIĆA POSLE ISPADANJA IZ KUPA: Ovako je pokomentarisao poraz od Zvezde

Košarka

PARTIZAN UBEDLJIV NA STARTU SUPERLIGE: Crno-beli deklasirali Slobodu, povratak Lovernja