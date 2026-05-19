AKTUELNO

Fudbal

NEJMAR IDE NA MUNDIJAL! Karlo Anćeloti saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP ||

Selektor Brazila Karlo Anćeloti saopštio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Najveća dilema bila je da li će Nejmar zaigrati na Mundijalu. Sada je stigao stigao potvrdan odgovor i prva zvezda Brazila će biti deo najvećeg sportskog događaja.

Napadač Santosa odigrao je ove godine samo 15 utakmica (šest golova i četiri asistencije), nije se naročito istakao ni tokom 2025, pošto je više vremena proveo na poštedi negoli na terenu, ali pritisak brazilske javnosti očito je bio toliko snažan da se Anćeloti nije usudio da 'protivreči' najfudbalskijoj naciji.

Italijan je sedeo na bini, u improvizovanoj prostoriji i diktirao jedno po jedno ime. Kada je izgovorio "Nejmar", navijači su doslovno poludeli. Krenula je vriska, polovanje vodom, slavlje...

Prema prvim natpisima u brazilskim medijima i na društvenim mrežama, zbog poziva Nejmaru, bez mesta na spisku ostao je Žoao Pedro, napadač Čelsija.

Autor: Jovana Nerić

#Brazil

#Karlo Anćeloti

#Nejmar da Silva

#Svetsko prvenstvo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OVO SE ČEKALO Selektor Srbije saopštio spisak igrača za Evropsko prvenstvo

Ostali sportovi

POZNAT SASTAV SRBIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO! Selektor prelomio - pogledajte spisak!

Košarka

OVO JE ČEKALA CELA SRBIJA! Svetislav Pešić saopštio spisak igrača za Evropsko prvenstvo!

Fudbal

KRISTIJANO RONALDO PREDVODI PORTUGALCE! Roberto Martinez objavio širi spisak za Euro: Ovaj tim deluje ZASTRAŠUJUĆE!

Fudbal

PIKSI SAOPŠTIO SPISAK REPREZENTACIJE: Evo da li su na njemu Mitrović i Milinković-Savić! Nema Vlahovića...

Fudbal

PIKSI OBJAVIO SPISAK ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Evo ko će sve igrati za Srbiju