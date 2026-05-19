PARTIJA ZA PAMĆENJE! MVP Šej i družina nisu znali šta ih je snašlo! Pogledajte kako je čudesni Francuz razmontirao Tandere! (VIDEO)

Košarkaši San Antonija poveli su 1:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu savladali Oklahomu 122:115 nakon dva produžetka.

Sparse je do trijumfa predvodio fantastični Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa impresivnim učinkom - 41 poen, 24 skoka, tri asistencije i tri blokade!

Vembi je tako ispisao istoriju NBA lige, pošto je postao najmlađi košarkaš ikada koji je u plej-ofu zabeležio najmanje 40 poena i 20 skokova na jednoj utakmici. Karim Abdul-Džabar imao je 22 godine i 343 dana kada je ostvario učinak 40/20 u finalu NBA lige 1970. godine.

Bio je nerešiva enigma za odbranu Tandera Vembi. Pogađao je iz svih pozicija, dominirao u reketu, zakucavao preko čuvara i preuzimao odgovornost u ključnim momentima. Pogodio je nestvarnu trojku sa gotovo pola terena i odveo duel u drugi produžetak, a onda u samoj završnici brutalnom blokadom nad Džejlenom Vilijamsom ugasio poslednju nadu Tandera da mogu do preokreta.



41 PTS. 24 REB. 49 MIN. SAS W. pic.twitter.com/mctJ3LmXDY — NBA (@NBA) 19. мај 2026.

Autor: Jovana Nerić