DRAMA NA ETIHADU - GVARDIOLA ODLAZI: U nedelju se oprašta od Sitija! Građani već biraju novog trenera!

Izvori su naveli da članovi stručnog štaba očekuju Gvardiolin odlazak posle poslednje utakmice u sezoni, a klub je usmerio pažnju na to kako najbolje da obeleži mandat svog najtrofejnijeg trenera.

Fudbalski klub Mančester siti priprema se za odlazak trofejnog trenera Pepa Gvardiole u nedelju, posle utakmice protiv Aston Vile, poslednje u Premijer ligi ove sezone

.Izvori "Bi-Bi-Sija"naveli su da se očekuje da će slavni trener napustiti Siti na kraju sezone.

Uprava Sitija je u više navrata podsetila da Gvardiola ima ugovor na još jednu sezonu i da se svi nadaju da će ostati na Etihadu, međutim, članovi stručnog štaba čuli su da će 55-godišnji trener otići.

Ovog leta, po isteku ugovora, klub će napustiti legendarni igrač i kapiten Bernardo Silva, kao i Džon Stons.

Britanski mediji preneli su da je prvi kandidat za novog trenera bivši trener Čelsija Enco Mareska.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18. мај 2026.

Gvardiola je preuzeo Mančester siti pre 10 godina i osvojio je ukupno 20 trofeja, uključujući šest titula u Premijer ligi i Ligu šampiona.

Ove sezone osvojio je Liga kup i FA kup, a ekipa ima priliku i da osvoji titulu u Premijer ligi, ali mora u utorak da pobedi Bornmut, kako bi zadržala šanse da se u poslednjem kolu bori za titulu.

Novinari su ove sezone često pitali Gvardiolu na konferencijama za medije o njegovom mogućem odlasku. Prošlog petka uoči finala FA kupa upitan je da li bi to mogla biti njegova poslednja poseta Vembliju.

"Nema šanse", rekao je Gvardiola i podsetio da ima ugovor na još godinu dana.

U intervjuu pre finala FA kupa, na pitanje da li će sledeće sezone biti trener Sitija, odgovorio je: "Da".

"Tu sam, imam ugovor", rekao je tada bivši trener Barselone i Bajerna iz Minhena.

On je u februaru 2016. godine potpisao trogodišnji ugovor sa Sitijem i preuzeo je ekipu na početku sezone 2016/2017.

Iako je do tada prvi put u karijeri, sezonu završio bez trofeja, Siti je počeo dominaciju engleskim fudbalom.

Siti je jedina ekipa koja je osvojila 100 bodova u jednoj sezoni Premijer lige (2017/2018), kada je i postavila rekord po broju golova u jednoj sezoni - 106.

U sezoni 2022/2023 Siti je postao tek drugi engleski klub u istoriji, posle Mančester junajteda u sezoni 1998/1999, koji je osvojio triplu krunu - Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona.

Njegova ekipa je kasnije postala prva koja je osvojila četiri uzastopne titule u Premijer ligi (2023/2024).

Gvardiola je u novembru 2024. godine produžio ugovor na još dve godine, do kraja sezone 2026/2027.

U mančesterski klub došao je posle tri sezone u Bajernu, gde je osvojio tri uzastopne titule u Bundesligi i dva Kupa.

Trenersku karijeru počeo je u Barseloni 2008. godine, kada je napravio jednu od najboljih ekipa u istoriji, osvojivši tri uzastopne titule u Primeri, dve Lige šampiona i dva Kupa kralja, pre nego što je uzeo slobodnu sezonu 2011/2012.

Većinu igračke karijere proveo je u Barseloni, sa kojom je osvojio šest šampionskih titula, dva Kupa kralja i titulu evropskog prvaka u sezoni 1991/1992.

Osvojio je zlatnu olimpijsku medalju 1992. godine u Barseloni sa reprezentacijom Španije, a igračku karijeru završio je 2006. godine.

Autor: Jovana Nerić