ŠOU IBRAHIMOVIĆA! Urnebesna reklama za Mundijal - internet gori od reakcija: Šampion sveta je REPUBLIKA ZLATAN! (VIDEO)

Ibra dobio glavnu ulogu u promotivnom spotu koji je u rekordnom roku postao viralan na društvenim mrežama.

Legendarni Zlatan Ibrahimović ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ovoga puta zbog reklame za američku televizijsku kuću "FOX Sports", koja se ozbiljno priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Popularni Šveđanin, koji će tokom Mundijala raditi kao stručni analitičar, dobio je glavnu ulogu u promotivnom spotu koji je u rekordnom roku postao viralan na društvenim mrežama.

U reklami, Zlatan se pojavljuje u elegantnom odelu, u svom prepoznatljivom samouverenom stilu, namešta kravatu i u ruci drži zamišljeni mikrofon, kao da već vodi završnu ceremoniju turnira.

Prva "prognoza" izazvala je osmeh – bez imalo razmišljanja izgovara da je Argentina šampion sveta, ali odmah zatim nezadovoljan sopstvenim tonom prekida snimanje.

Potom pokušava ponovo, pa dodeljuje titulu Francuskoj, ali ni to mu ne zvuči dovoljno ubedljivo.

U sledećem kadru ide i do Kanađana...

"Kanada... je domaćin Svetskog prvenstva", našalio se Zlatan, aludirajući na to da Kanađani sigurno neće osvojiti titulu.

Zatim uz osmeh poručuje da Brazil osvaja Mundijal, dok su na tapetu bili i Japan i Meksiko u nastavku njegovih improvizacija.

Poseban momenat nastaje kada se dotakne Norveške, gde Zlatan u svom stilu daje urnebesan komentar.

"Norveška treba da bude srećna što je uopšte na Svetskom prvenstvu", poručuje kroz osmeh.

A onda – potpuni obrt i završni udarac. Zlatan uzima poslednju "prognozu", zastaje na trenutak i hladnokrvno zaključuje:

"Zlatan… iz Republike Zlatan… osvaja Svetsko prvenstvo. Savršeno."

Reklama je u kratkom roku postala apsolutni hit na internetu!

Autor: Jovana Nerić