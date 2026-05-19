'KRIVICA JE MOJA' Batler preuzeo odgovornost za lošu igru Zvezde: Teško je kada ulaziš sa klupe

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler preuzeo je krivicu za to što je Partizan u prvoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige u jednom trenutku poveo sa 20 poena razlike.

Bila je jako blizu da napravi čudo, ali to se nije dogodilo. Crvena zvezda je protiv Partizana u jednom trenutku imala zaostatak i od 20 poena, smanjila ga na samo minus jedan, ali nije imala snage za potpuni preokret, pa sada gubi sa 1:0 u seriji.

Odgovornost za slabu igru crveno-belih preuzeo je Džered Batler, koji je večiti derbi završio sa 18 poena. Amerikanac je u razgovoru za portal "Meridian sport" obrazložio zbog čega je okrivio sebe.

- Smatram da su oba tima igrala dobro u napadu, a oni su nekako napravili seriju u trećoj četvrtini. Velikim delom je to moja krivica jer sam u trećoj četvrtini imao problem sa faulovima, dve izgubljene lopte, nekoliko promašenih šuteva zaredom... - rekao je Batler, pa dodao:

- Ali, nastavili smo da igramo, nastavili smo da se borimo, i mislim da smo pri kraju igrali našu igru. Ali opet, moramo da igramo svih 40 minuta kako bi došli do pobede.

Partizan je ove sezone pobedio Zvezdu četiri puta, dok su crveno-beli slavili samo jednom.

- To je bezveze baš… Ali verovatno ćemo igrati protiv njih još najmanje tri puta ove sezone, u ABA ligi i KLS-u - izjavio je Batler.

Ako ništa drugo, time što je skoro nadoknadila minus od 20 poena, Zvezda je pokazala karakter.

- Mislim da moramo da igramo svih 40 minuta i da igramo našu igru. Očigledno je da možemo da se vratimo iz minusa od 20 poena. To znači da imamo ritam i stil igre koji može lako da dobije ovu utakmicu. Samo mislim da moramo da ga pronađemo i da tako igramo svih 40 minuta - poručio je Batler.

Na pitanje šta je Zvezdi dalo snagu da se vrati iz tako ubedljivog zaostatka, Batler je dao vrlo kratak, ali jasan odgovor.

- Mislim da smo samo nastavili da se borimo. Nismo gledali rezultat, nismo gledali šta se dešava. Samo smo nastavili da guramo i zato smo se vratili - naglasio je Batler.

Košarkaš Zvezde se za kraj još jednom osvrnuo na sopstvenu partiju.

- Nekad je teško, posebno kada ulaziš sa klupe, kada igraš u intervalima i ponekad upadneš u probleme sa faulovima. Tako da mislim da definitivno moram da pazim na faulove, kako bih ostao duže u igri i uhvatio ritam, malo se više rastrčao. Ali mislim da je to ono što je potrebno - zaključio je Batler.



Autor: Jovana Nerić