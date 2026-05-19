AKTUELNO

Ostali sportovi

ANA IVANOVIĆ UMALO NAPRAVILA OGROMAN SKANDAL NA MAJORKI! Njen bivši trener otkrio detalje, sve se desilo u njenoj vili!

Izvor: Pin.rs/Kurir, Foto: Instagram.com ||

Malo ko je znao da je jedna objava na Instagramu mogla skupo da košta Anu Ivanović...

Njen bivši trener Nemanja Kontić prisetio se neverovatne scene iz perioda kada su sarađivali u vili srpske teniserke na Majorki.

Zbog jedne naizgled potpuno obične fotke, u sekundi je nastao opšti haos, pa je Kontić morao hitno da reaguje i spasava stvar.

- Ja sam bio u situaciji kada sam trenirao Anu Ivanović... Ona ima na Majorki vilu, bazen, sve... U dvorištu ima palme, i ispod palmi stoji Buda. Ona je objavila sliku, ona je sela u krilo Budi, razumete? Tako je, ona je sela Budi u krilo i slikala se i objavila na Instagramu. Ja sam rekao: Devojko, to ne smeš da radiš.

Nije prošlo ni sat vremena, takve je optužbe dobila. Ona je tako mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo... Protiv religije, protiv vere... Onda sam joj objasnio, da ne mogu da verujem da joj niko ne objasni: Vidi, devojko, ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila - rekao je Kontić.

Autor: Jovana Nerić

#Ana Ivanović

#Majorka

#Nemanja Kontić

#Trener

#objava

POVEZANE VESTI

Domaći

Bitna je ljubav: Evo koliko je Ana Ivanović viša od njenog izabranika Bastijana Švajnštajgera! Ovo ih nije sprečilo da opstanu!

Domaći

HAOS ZBOG SRPKINJE! Brutalan napad na bivšu teniserku, evo zbog čega se Ana Ivanović našla na udaru (FOTO)

Domaći

NISMO NAVIKLI DA JE VIĐAMO BAŠ U OVAKVOM IZDANJU! Ana Ivanović uslikana na Majorki: Njen stajling sve govori

Zadruga

Prepucavali su se preko njega, govorili su mu da je nesposoban: Đedović otkrio cimerima detalje odnosa Peje i njegovih roditelja! ŠOK! (VIDEO)

Domaći

BARBARA BOBAK IZNELA NEPOZNATE DETALJE IZ SVOG ŽIVOTA! Pomenula i oca, a onda šokirala sve!

Zadruga

Ovo će sve šokirati: Evo koji se deo Janjuševog tela najviše dopada Kačavendi! (VIDEO)