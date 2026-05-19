ANA IVANOVIĆ UMALO NAPRAVILA OGROMAN SKANDAL NA MAJORKI! Njen bivši trener otkrio detalje, sve se desilo u njenoj vili!

Malo ko je znao da je jedna objava na Instagramu mogla skupo da košta Anu Ivanović...

Njen bivši trener Nemanja Kontić prisetio se neverovatne scene iz perioda kada su sarađivali u vili srpske teniserke na Majorki.

Zbog jedne naizgled potpuno obične fotke, u sekundi je nastao opšti haos, pa je Kontić morao hitno da reaguje i spasava stvar.

- Ja sam bio u situaciji kada sam trenirao Anu Ivanović... Ona ima na Majorki vilu, bazen, sve... U dvorištu ima palme, i ispod palmi stoji Buda. Ona je objavila sliku, ona je sela u krilo Budi, razumete? Tako je, ona je sela Budi u krilo i slikala se i objavila na Instagramu. Ja sam rekao: Devojko, to ne smeš da radiš.

Nije prošlo ni sat vremena, takve je optužbe dobila. Ona je tako mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo... Protiv religije, protiv vere... Onda sam joj objasnio, da ne mogu da verujem da joj niko ne objasni: Vidi, devojko, ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila - rekao je Kontić.

