Paunović i Srbija dobili ogromno pojačanje! Sjajni štopera ponovo među 'Orlovima'?

Štoper pančevačkog Železničara Marko Milikić dobio je dozvolu FIFA da u budućnosti zaigra za reprezentaciju Srbije.

Istorijska sezona je iza pančevačkog Železničara, a tačku na istu staviće narednog vikenda poslednjom utakmicom u plej-ofu Superlige. Imaće tim Radomira Kokovića "luksuz" da na teren izađe bez bilo kakvog rezultatskog imperativa budući da je odavno overena viza za evropske kvalifikacije. Pančevci će predstavljati Srbiju u Ligi konferencija naredne sezone, što je ogroman uspeh za grad na Tamišu, a uskoro bi poziv u reprezentaciju mogao da dobije i jedan od najboljih u sastavu - Marko Milikić.

Nekadašnji omladinac Crvene zvezde prošao je dug put pre nego što je na Tamišu stekao potpunu afirmaciju. Do Železničara je stigao preko Inđije, Pirota, Celja i Žarkova. Imali su u Pančevu "njuh" da namirišu ogroman štoperski potencijal koji je ove godine potpuno eksplodirao. Milikić je među najbolje ocenjenim defanzivcima našeg šampionata, što je rezultiralo sa dva poziva selektora Veljka Paunovića za selektivne utakmice igrača iz Superlige.

Sve su prilike da je Marko Milikić zadovoljio i kriterijume srpskog selektora zbog čega je odlučio da promeni sportsko državljanstvo i stavi se na raspolaganje "orlovima". Crnogorski koreni omogućili su mu da u omladinskim selekcijama nastupa za "hrabre sokolove", ali je na sajtu FIFA potvrđeno da će u budućnosti imati pravo nastupa za Srbiju.

Iako Paunović na raspolaganju ima proveren štoperski tandem koji čine Nikola Milenković i Strahinja Pavlović, Marko Milikić svakako je jedan od kandidata da već naredne sezone bude redovan član reprezentacije. Dokazao se sa 34 utakmice u dresu Železničara. Velike su šanse da bude imenovan i za najboljeg štopera domaćeg šampionata budući da je pokupi simpatije stručnog žirija sjajnim izdanjima za "dizelku".



