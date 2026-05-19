BEZ KONKURENCIJE! Radomir Koković najbolji trener Super lige!

Trener fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković proglašen je za najboljeg trenera sezone u Super ligi Srbije, objavila je danas Super liga.

Klub iz Pančeva prvi put u svojoj istoriji izborio je plasman na evropsku scenu, a Koković je za taj uspeh nagrađen priznanjem koje dodeljuju treneri i kapiteni superligaških klubova.

Koković je osvojio 19 od mogućih 30 glasova, pošto predstavnici klubova nisu mogli da glasaju za članove svog tima. Na taj način nasledio je prethodne laureate, Žarka Lazetića iz TSC-a, koji je priznanje dobio 2024. godine, i Vladana Milojevića iz Crvena zvezda, dobitnika iz 2025.

Drugo mesto u izboru zauzeo je trener Crvene zvezde Dejan Stanković sa devet glasova, nakon što je sa crveno-belima osvojio duplu krunu.

Po dva glasa dobio je Marko Jakšić, jedno od najprijatnijih trenerskih iznenađenja sezone, dok su po jedan glas osvojili Srđan Blagojević i Vladimir Gaćinović.

Autor: Jovana Nerić