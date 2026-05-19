ALEKSANDAR KATAI 'POČISTIO' KONKURENCIJU! Druga mladost igrača Crvene zvezde i priznanje za najboljeg igrača Superlige

Aleksandar Katai odigrao je sezonu iz snova i potpuno zasluženo poneo priznanje za najboljeg fudbalera Superlige Srbije.

Aleksandar Katai iza sebe ima sezonu za pamćenje. Iskusni ofanzivac Crvene zvezde dominirao je tokom čitave godine u domaćem prvenstvu, a takve partije nisu prošle nezapaženo ni kod trenera i kapitena klubova Superlige, koji su ga gotovo jednoglasno izabrali za najboljeg fudbalera sezone.

Napadač crveno-belih osvojio je čak 27 od mogućih 30 glasova u tradicionalnom izboru, pošto predstavnici klubova nisu mogli da glasaju za igrače iz sopstvene ekipe. Takva razlika dovoljno govori koliko je Katai bio ispred konkurencije ove sezone.

Sa 35 godina, fudbaler Zvezde igrao je možda i jedan od najboljih fudbala u karijeri. Osim što je sa klubom stigao do duple krune, bio je jedan od ključnih igrača i tokom evropskih nastupa, dok je u domaćem prvenstvu završio kao najbolji strelac lige.

Katai je sezonu završio sa čak 24 postignuta gola i ubedljivo je prvi na listi strelaca Superlige Srbije. Njegove partije tokom cele godine donele su mu status apsolutnog lidera tima, ali i priznanje čitave lige.

Na taj način pridružio se društvu prethodnih laureata u izboru za najboljeg igrača sezone, među kojima su Adem Ljajić, In Bom Hvan i Saša Jovanović.

Pored Kataija, određeni broj glasova dobili su i njegovi saigrači iz Crvene zvezde – Rade Krunić osvojio je dva glasa, dok je Vasilije Kostov dobio jedan. Među igračima koji su se našli u konkurenciji bili su i fudbaleri Železničara iz Pančeva, Silvester Džasper i Zoran Popović, koji su takođe dobili po jedan glas.

Autor: Jovana Nerić