POZNATI SRPSKI SPORTISTA SUSPENDOVAN ZBOG KOKAINA! Priznao krivicu, pa je izbačen iz sporta!

Ivan Garaj je suspendovan zbog upotrebe kokaina, a vest je potvrđena na sajtovima Srpskog atletskog saveza (SAS) i Antidoping agencije Srbije (ADAS).

Naime, Garaj je suspendovan na tri meseca zbog korišćenja kokaina.

"Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice", navedeno je na sajtu SAS-a.

Ivan Garaj koji se takmiči u disciplinama bacanje kugle i bacanje diska tokom karijere ostvario je nekoliko zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni. Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, dok je prošle godine bio vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu.

Takođe, 2023. godine stigao je do zlata na prvenstvu Vojvodine, a još ranije, 2015. godine, nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Piteštiju.

