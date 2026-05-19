Povratak Aleksandra Đorđevića? Sprema se veliki projekat, Evropa će da drhti pred ovim klubom

Italijanski košarkaški klub Vanoli Kremona će se preseliti u Rim i prijaviti za specijalnu pozivnicu Evrokupa, dok bi trener mogao da postane legendarni Aleksandar Đorđević, pišu mediji.

Otkako je 2024. godine napustio selektorsko mesto reprezentacije Kine, Aleksandar Đorđević (58) je bez angažmana. Ipak, to bi moglo uskoro da se promeni, pošto evropski mediji najavljuju povratak slavnog Saleta.

Tačnije, portal "Basket njuz" je otkrio da bi legendarni Srbin mogao da postane šef stručnog štaba Vanoli Kremone, za koju se najavljuje da će se do početka nove sezone preseliti u Rim i odatle se takmičiti u Evrokupu. Takođe, ceo projekat podržava NBA Evropa.

"Srbin, naravno, nije jedini kandidat, ali njegov profil deluje veoma zanimljivo, posebno ako se uzme u obzir koliko Aleksandar Đorđević dobro poznaje italijansku košarku", navodi se u tekstu.

Đorđević je trenersku karijeru počeo 2006. godine kada je preuzeo Armani iz Milana. Potom je vodio Beneton, da bi 2013. postao selektor reprezentacije Srbije sa kojom je osvojio tri srebrne medalje. Takođe, vodio je Panatinaikos, Bajern Minhen, Virtus Bolonju, Fenerbahče i selekciju Kine.

