MURINEN IMA NOVI KLUB: Evo koliko novca ide na račun Partizana

Doskorašnji košarkaš Partizana Mika Murinen, nastavlja karijeru u taboru NCAA tima - Arkanzas Rejzorbeks.

Murinen je u utorak zvanično predstavljen kao novi dodatak za Arkanzas, mada je nedavno, za ESPN, i sam potvrdio da je dogovorio saradnju sa ovim univerzitetom.

U Kanzasu će raditi sa čuvenim koledž trenerom Džonom Kaliparijem.

Kako je rečeno ranije, Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve. Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.

