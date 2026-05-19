NEVIĐENI HAOS U PARIZU: Sudija sprečio TUČU na Rolan Garosu - Jedva ih razdvojio (VIDEO)

Pravo ludilo viđeno je posle meča kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i japanskog tenisera Reija Sakamota.

Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon poslednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži.

Umesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo pretila da preraste i u fizički obračun.

Martines je, prema navodima sa terena, čak provocirao 19-godišnjeg Japanca rečima:

Casi llegan a las manos... 😳💥



El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 19. мај 2026.

"Hoćeš da izađemo napolje?".

Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne.

Autor: Iva Besarabić