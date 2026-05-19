ARSENAL ŠAMPION POSLE 22 GODINE: Neopisivo slavlje u severnom Londonu

Foto: Tanjug AP/Lan Walton

Fudbalski klub Arsenal 14. put u istoriji postao je šampion svoje zemlje, a četvrti put je postao prvak od osnivanja Premijer lige.

Klub iz severnog Londona je osvojio titulu posle čak 22 godine posta, odnosno od sezone 2003/04.

"Tobdžije" su kolo pre kraja stekle nedostižna četiri boda prednosti u odnosu na Mančester siti, koji je odigrao nerešeno na gostovanju Bornmutu 1:1.

Domaćin je poveo golom El Krupija u 39. minutu, dok je Siti izjednačio u četvrtom minutu nadoknade vremena preko Halanda.

Arsenal ima 82 boda, a Mančester siti 78.

Bornmut je šesti sa 56 bodova, a gol u finišu koji je primio ga je skupo koštao, pošto je izgubio šanse da ostane u trci za plasman u Ligu šampiona.

Arsenal je Premijer ligu osvajao u sezonama 1997/98, 2001/02 i 2003/04.

Tim Mikela Artete nije završio sezonu, pošto ga 30. maja očekuje finale Lige šampiona u Budimpešti protiv Pari Sen Žermena.

Autor: Iva Besarabić

