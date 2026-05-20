ODJEKNULA TENISKA BOMBA: Viktor Troicki je novi trener Novaka Đokovića! Zajedno kreću na Rolan Garos!

Novak Đoković je počeo intenzivne pripreme za drugi ovosezonski grend slem turnir na Rolan Garosu, a u pohodu ka jubilarnom 25. trofeju imaće ogromno pojačanje u stručnom štabu. Kako ekskluzivno saznaje Sport klub, novi trener najboljeg tenisera sveta je njegov dugogodišnji prijatelj i nekadašnji saigrač iz reprezentacije – Viktor Troicki!

Od trenutka kada se zahvalio Endiju Mareju na saradnji, Đoković skoro godinu dana nije imao zvaničnog glavnog trenera. Tu funkciju je privremeno obavljao Boris Bošnjaković, koji i dalje ostaje važan deo tima, ali je dolazak Troickog velika promena koja bi trebalo da podigne Novakovu igru na viši nivo.

Za sada još uvek nije sasvim jasno da li je Troicki dugotrajno rešenje za nastavak karijere ili je angažovan samo kao podrška za predstojeći Rolan Garos i Vimbldon. Ipak, on je neko ko savršeno poznaje Novaka i ko bi mogao brzo da unese neophodnu energiju u igru koja u poslednje vreme nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Ko je Viktor Troicki kao trener?

Viktor Troicki donosi ozbiljno trenersko iskustvo u Novakov tim, a domaći ljubitelji tenisa ga odlično poznaju po sledećim uspesima:

Selektor Srbije: Od 2021. godine uspešno vodi Dejvis kup reprezentaciju Srbije.

Rad sa mladim zvezdama: U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića.

Vrhunska igračka karijera: Kao profesionalni teniser, Troicki je svojevremeno stigao do sjajne 12. pozicije na ATP listi.

Ovaj tandem donosi ogroman motiv srpskim navijačima pred Pariz, a prve rezultate njihove saradnje videćemo već na šljaci Rolan Garosa.

Autor: D.S.