AKTUELNO

Košarka

TUŽAN DAN ZA KOŠARKU: Preminuo čuveni NBA as i legenda Olimpijakosa! Čovek koji je zauvek promenio evropsku košarku otišao u 63. godini

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Iz sveta košarke stigla je veoma tužna vest. Keri Skari, nekadašnji poznati NBA košarkaš, koji je tokom svoje bogate karijere sa velikim uspehom nosio i dres grčkog Olimpijakosa, preminuo je u 63. godini života. Uzrok smrti slavnog košarkaša trenutno nije poznat široj javnosti.

Skari je ostavio neizbrisiv trag sa obe strane Atlantika, a vest o njegovoj smrti duboko je potresla navijače širom sveta.

Od Jute i Niksa do statusa legende u Grčkoj

Keri Skari je izabran 1985. godine kao 37. pik na prestižnom NBA draftu. U najjačoj ligi sveta proveo je tri uspešne godine nastupajući za ekipu Jute Džez, nakon čega je imao i kratku epizodu u kultnim Njujork Niksima, pre nego što je odlučio da se preseli u Evropu.

Njegova sledeća stanica bila je Atina, gde je obukao crveno-beli dres Olimpijakosa u sezoni 1988/89. Za grčki klub je odigrao 19 mečeva i beležio brutalnu statistiku – imao je prosek od čak 21,1 poena i 9,8 skokova po utakmici.

Istorijski uspeh: Otvorio vrata svim strancima u Evropi

Skarijeva misija u Atini imala je istorijski značaj za kompletnu evropsku košarku:

Pionir grčke košarke: Keri Skari je zvanično postao prvi strani košarkaš koji je ikada zaigrao u grčkoj ligi.

Otvorio vrata drugima: Upravo zbog toga će ostati upamćen kao igrač koji je probio led i otvorio vrata stotinama i hiljadama drugih Amerikanaca i stranaca koji su u decenijama nakon njega stigli u Grčku.

Nakon istorijske epizode u Olimpijakosu, koji se od njega oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, Skari je tokom karijere igrao još i u Španiji, Brazilu, Argentini i Čileu.

Autor: D.S.

#Juta Džez

#Olimpijakos

#keri skari

#keri skari olimpijakos

#košarka vesti

#kurir sport

#nba liga

#njujork niks

#preminuo keri skari

POVEZANE VESTI

Košarka

TUŽNA VEST POTRESLA SVET: Preminuo prvi NBA košarkaš koji je javno priznao da je gej

Hronika

TUGA U SVETU SPORTA: Čuveni MMA borac preminuo u 45. godini!

Fudbal

TUŽNE VESTI POTRESLE REGION! Preminuo čuveni fudbaler iz komšiluka - klub se oglasio potresnim rečima!

Košarka

Oglasila se Crvena zvezda zbog smrti Dražena Dalipagića: 'Ovo je nenadokadiv gubitak za svetsku košarku'

Košarka

Umro bivši NBA igrač kog su sumnjičili da je učestvovao u ubistvu trudne devojke

Fudbal

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda