TUŽAN DAN ZA KOŠARKU: Preminuo čuveni NBA as i legenda Olimpijakosa! Čovek koji je zauvek promenio evropsku košarku otišao u 63. godini

Iz sveta košarke stigla je veoma tužna vest. Keri Skari, nekadašnji poznati NBA košarkaš, koji je tokom svoje bogate karijere sa velikim uspehom nosio i dres grčkog Olimpijakosa, preminuo je u 63. godini života. Uzrok smrti slavnog košarkaša trenutno nije poznat široj javnosti.

Skari je ostavio neizbrisiv trag sa obe strane Atlantika, a vest o njegovoj smrti duboko je potresla navijače širom sveta.

Od Jute i Niksa do statusa legende u Grčkoj

Keri Skari je izabran 1985. godine kao 37. pik na prestižnom NBA draftu. U najjačoj ligi sveta proveo je tri uspešne godine nastupajući za ekipu Jute Džez, nakon čega je imao i kratku epizodu u kultnim Njujork Niksima, pre nego što je odlučio da se preseli u Evropu.

Njegova sledeća stanica bila je Atina, gde je obukao crveno-beli dres Olimpijakosa u sezoni 1988/89. Za grčki klub je odigrao 19 mečeva i beležio brutalnu statistiku – imao je prosek od čak 21,1 poena i 9,8 skokova po utakmici.

Istorijski uspeh: Otvorio vrata svim strancima u Evropi

Skarijeva misija u Atini imala je istorijski značaj za kompletnu evropsku košarku:

Pionir grčke košarke: Keri Skari je zvanično postao prvi strani košarkaš koji je ikada zaigrao u grčkoj ligi.

Otvorio vrata drugima: Upravo zbog toga će ostati upamćen kao igrač koji je probio led i otvorio vrata stotinama i hiljadama drugih Amerikanaca i stranaca koji su u decenijama nakon njega stigli u Grčku.

🔴⚪ Ο Κάρεϊ Σκάρι έφυγε σε ηλικία 63 ετών, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του ως ο πρώτος ξένος στην ιστορία του @Olympiacos_BC, με πολλές ιστορίες να τον συνοδεύουν εντός κι εκτός παρκέ. https://t.co/Glr6Asptpt — Basketagr (@Basketa_gr) 20. мај 2026.

Nakon istorijske epizode u Olimpijakosu, koji se od njega oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, Skari je tokom karijere igrao još i u Španiji, Brazilu, Argentini i Čileu.

