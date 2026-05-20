REIZBOR NA MARAKANI! Zvezdan Terzić dobio novi mandat: FK je lokomotiva koja je u sportsko društvo upumpala više od 2,5 miliona evra!

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić dobio je danas novi četvorogodišnji mandat na mestu predsednika Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda.

Terzić se članovima Skupštine SD Crvena zvezda zahvalio na ukazanom poverenju i istakao da predvoditi najveći sportski kolektiv u ovom delu Evrope predstavlja ogromnu privilegiju, ali i dug prema srpskom sportu.

"Iza nas su četiri godine ispunjene rezultatima na koje možemo da budemo ponosni. Osvajali smo trofeje, beležili uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, podizali standarde i dokazali da Zvezda ima snagu da traje i da pobeđuje. Naša obaveza nije da budemo među najboljima, već da budemo najbolji", poručio je Terzić.

FK Crvena zvezda je lokomotiva sistema – ispunjeno milionsko obećanje

Predsednik Upravnog odbora podsetio je okupljene na obećanje dato na početku prvog mandata – da će fudbalski klub biti finansijski i organizacioni oslonac svim ostalim klubovima u crveno-beloj porodici.

Direktna finansijska injekcija: U protekle četiri godine, više od 2,5 miliona evra usmereno je ka manjim klubovima i samom sportskom društvu kao direktna podrška radu i stabilnosti.

Jačanje sinergije: Terzić je naglasio da je FK Crvena zvezda lokomotiva celog sistema i da će se u narednom periodu raditi na još jačoj razmeni resursa kako bi svaki segment društva rastao.

Terzić je posebno istakao i stratešku obavezu rada sa mladima, naglasivši da treneri imaju dužnost da decu uče disciplini, poštovanju, patriotizmu i da im ponude prave uzore u vremenima kada društvene mreže i telefoni donose negativne uticaje. Tokom govora, on se sa dubokim poštovanjem zahvalio nedavno preminulom Aleksandru Boričiću, kao i legendarnom Vladimiru Cvetkoviću.

Ko čini novi Upravni odbor SD Crvena zvezda?

Na kraju zasedanja, Terzić je predstavio novi sastav Upravnog odbora koji će rukovoditi sportskim društvom u naredne četiri godine:

Potpredsednici: Dijana Vukomanović, Željko Drčelić, Vladan Miketić i Dejan Stamatović.

Članovi Upravnog odbora: Svetozar Mijailović, Marko Petrović, Dušan Milosavljević, Ivan Bošnjak, Dragan Kilibarda, Milan Vujko, Nenad Peruničić, Draško Marković, Vladan Kovačević, Goran Đaković, Marko Jevtović, Anđelka Vukmirović Radulović, Svetlana Petronijević, Dragan Popović, Ivanka Kovačević, Bojan Dimić, Milan Baštinac i Darko Milunović.

Autor: D.S.