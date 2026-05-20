NEZAPAMĆEN POTRES U SVETU TENISA! IGRAČI PROTESTUJU NA ROLAN GAROSU: Odlaze posle 15 minuta, ovako nešto se ne pamti

Vodeći svetski teniseri i teniserke planiraju bojkot medijskih obaveza na predstojećem Rolan Garosu u znak protesta zbog načina raspodele turnirskih prihoda.

Igrači koji su zakazani za konferencije u petak napustiće medijski centar nakon tačno 15 minuta, čime žele simbolično da ukažu na podatak da Grend slem turniri u proseku izdvajaju tek 15% svog profita za nagradni fond.

Pored toga, ostali teniseri odbiće dodatne intervjue za glavne emitere turnira, "TNT Sports" i "Jurosport", i generalno će sve vanterenske aktivnosti svesti na apsolutni minimum. Prethodno su detaljno proučili pravilnik kako bi osigurali da za ovakav potez neće biti novčano kažnjeni, s obzirom na to da će ispoštovati obavezne kratke izjave odmah nakon mečeva.

U ovom sporu sa čelnicima najvećih turnira nalazi se prvih 20 igrača sa ATP i WTA lista, među kojima su Novak Đoković, Janik Siner, Arina Sabalenka i Koko Gof, koji zahtevaju pravedniji udeo u zaradama. Iako je nagradni fond za ovogodišnji Rolan Garos uvećan za 9,5%, ukupni prihodi turnira skočili su za 14%, što znači da je procenat koji na kraju ide samim igračima zapravo opao.

Teniseri zahtevaju od organizatora Grend slem turnira da procenat izdvajanja od prihoda podignu na 22%, čime bi se izjednačili sa standardima koje već primenjuju ATP i WTA tur. Inače, predstojeći Rolan Garos igra se od 24. maja do 7. juna.

Autor: Iva Besarabić