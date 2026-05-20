Aleksa Avramović poručio: Voleo bih da Partizan prođe Zvezdu, navijam za Olimpijakos na Fajnal foru, jer...

Došli smo do samog kraja ABA lige, Partizan vodi u polufinalnoj seriji sa 1:0 protiv Crvene zvezde, dok svoj prvi meč tek treba da igraju Dubai i Budućnost. Zbog toga je pričao i Aleksa Avramović, plejmejker koji nastupa za Dubai, a koji je govorio za BasketNews.

Aleksa Avramović je igrao za Partizan, dok je navijač Crvene zvezde, što je objavljivao i na svom Instagram profilu ranije. On kaže da bi voleo da crno-beli odu dalje.

- Više bih voleo Partizan da prođe, jer mislim da imaju prednost domaćeg terena. Njih bi radije da sretnem u finalu - rekao je Avramović.

On ističe i to da se fokusira samo na Budućnost.

- Trenutno gledam samo na Budućnost i ABA ligu. Ali, što se tiče reprezentacije, uvek sam bio tu, i uvek ću biti na raspolaganju. Siguran sam da svi imamo generalno sjajan odnos sa selektorom i sigurno ćemo hteti da pomognemo reprezentaciji da se plasira na Svetsko prvenstvo.

Pohvalio je uticaj Svetislava Pešića.

- Znamo se još pre nego što je postao selektor. Igrali smo jedan protiv drugog i dan danas imamo svakodnevni kontakt. Stvarno je super trener koji hoće svu energiju da usmeri ka radu. Izuzetno je energičan, pozitivan i duboko veruje u uspeh. Na nama je da odgovorimo na te njegove izazove. Jedva čekamo da predstavimo Srbiju na velikom takmičenju, a prvo da se plasiramo na njega.

Na kraju, rekao je da navija za Olimpijakos na Fajnal foru Evrolige.

- Mislim da će Olimpijakos ove godine uzeti titulu. Igraju najbolju košarku, petu godinu zaredom se nalaze na Fajnal-foru. Drže srž tih igrača dugi niz godina, a i vreme im je. Pre svega što je Milutinov tu, a ja navijam za njega. Nadam se da će oni osvojiti.

Autor: D.Bošković