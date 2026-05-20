Senzacija odbojkaša Srbije! Pobedili jednu od najboljih reprezentacija na svetu u gostima na početku priprema

Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je pravu senzaciju na startu priprema za Ligu nacija, pošto su savladali Poljsku u gostima u Sosnovcu u pet setova posle velike borbe i igre na razliku u odlučujućem delu igre - 3:2 (23:25, 25:22, 28:26, 22:25, 16:14).

Poljaci su bili ti koji su tokom prvog seta diktirali ritam i imali prednost. Međutim, naš tim je u jednom momentu poveo sa 23:22, ali je tada zadrhtala ruka, pa su domaćini zahvaljujući dobrim servisima i tri uzastopna osvojena poena stigli do vođstva na ovom meču. Srbija je u ovom delu igre imala čak 13 grešaka.

Stvar se dosta promenila u drugom setu. Tada su srpski odbojkaši manje grešili, odlično je igrao Veljko Masulović, a kao rezultat toga, naš tim je došao do izjednačenja na ovom meču.

Potom je viđen i potpuni preokret. Došlo se do drame i igre na razliku u trećem setu, a ponovo je Masulović bio taj koji je asom rešio ovaj deo igre u korist Srbije. Nadali su se potom naši momci da mogu ovo sve da reše i u četiri seta.

Međutim, Poljska je u četvrtom setu preuzela inicijativu, stigla do prednosti 20:14, pa se otišlo u peti, gde je ponovo bilo neizvesno. Ponovo je domaćin bio taj koji je imao inicijativu, ali je na kraju ipak došlo do obrta, pa je Srbija napravila senzaciju.

Srbija će sada odigrati prijateljske utakmice sa Bugarskom, a potom i sa Ukrajinom.

