POTRESNA ISPOVEST RAFAELA NADALA: Gušio sam se u sopstvenoj pljuvački, išao sam kod psihijatra, imam perforaciju creva od lekova

Legendarni teniser, jedan od najboljih ikada, Španac Rafael Nadal, osvajač 22 Grend slem trofeja, dao je intervju za Marku, gde se dotakao mnogih teških trenutaka u karijeri, od povreda, gde se ne zna šta sve nije povredio tokom karijere, da je rizikovao karijeru 2o12. godine, pričao je kako je imao pomoć psihijatra u jednom delu karijere, jer se gušio sopstvenom pljuvačkom ukoliko nije imao flašicu vode sa sobom.

Sve to Nadal je ispričao u dokumentarcu koji će objaviti Netfliks, a sada je za Marku otkrio delić svega.

- Ne možete razumeti moju karijeru bez pominjanja faza kroz koje sam prošao, u smislu fizičkih problema. Zato mislim da je bilo važno da se o tome priča. Odatle ljudi takođe stiču predstavu o tome kakav je svakodnevni život profesionalnog tenisera. Pogotovo sa hroničnim problemom kao što je onaj koji sam imao od početka karijere.

- Tokom karijere sam imao problema sa mnogim delovima tela. Ali mislim da sve potiče od jedne stvari: mog stopala. Rešenje koje mi je omogućilo da nastavim da igram tenis bio je ortopedski uložak koji je ispravio tu povredu. Ali je poremetio ostatak mog tela. Dakle, mislim da su tu svi moji problemi počeli, iako mi je to omogućilo da imam dugu karijeru. Nešto što se 2005. godine, kada sam imao 19 godina, činilo završenim na nekoliko meseci. Uložak me je spasao od povrede stopala, koja je izazvala probleme u celom telu, ali mi je omogućio dugu karijeru.

Otkrio je Nadal da je bio često na lekovima zbog bolova koje je trpeo, a da je postojala šansa da okonča karijeru i 2012. godine, kada je bila i drama i kada mu je lekar savetovao da ne ide u Indijan Vels, plašeći se da će mu to okončati karijeru.

- Postojalo je vreme kada sam živeo sa stalnim bolom. I bilo je mnogo dana kada sam se svađao sa svojim fizioterapeutom oko toga da li treba da uzimam antiinflamatorne lekove ili ne. I on je bio taj koji ih je imao, i ja bih ih tražio i on bi mi ih davao. I on je bio taj koji se brinuo o tome.

- A onda sam jednog dana rekao, kada kažete da postoji granica između dobra i zla, pa, sada sam ja taj koji odlučuje kada da uzimam antiinflamatorne lekove, kada da ih ne uzimam, koliko ću uzimati ili koliko neću. A oni praktično nisu ni primetili. Jednostavno zato što je bilo neprijatno što sam morao da pitam ceo dan kada sam znao da se druga osoba ne slaže sa tim.

- Ali sa moje tačke gledišta, ili je to bilo ili ne bih igrao tenis. Dakle, kada kažem da postoji granica između dobra i zla, to je zato što na kraju znam da je to štetno za moje telo. U stvari, kao što sam rekao, imam dve perforacije u crevima od uzimanja toliko antiinflamatornih lekova. Ali da nije bilo toga, moja karijera bi bila potpuno drugačija - opisao je Nadal.

Psihijatar mi je dao lekove, gušio sam se u sopstvenoj pljuvački bez flašice vode.

Nadal je po prvi put u karijeri otkrio da je imao pomoć psihijatra, što mu je preporučio Karlos Moja.

- Mislim da je stvarnost da sam 2015. godine imao epizodu koja je trajala godinu dana. Bilo je teško kontrolisati ono što sam kontrolisao celog života. Na kraju sam uvek razumeo da moram sam da rešim određene probleme. Tako da sam u tom trenutku shvatio da mogu sam da rešim šta mi se dešava na terenu. Jer nikada nisam smatrao da su stvari koje vam se dešavaju na teniskom terenu dovoljno važne da bi opravdale pribegavanje određenim metodama.

- Ali u određenom trenutku, nisam mogao da kontrolišem svoje emocije ili situaciju na teniskom terenu, a drugo, morao sam da šetam sa flašicom vode kada sam van terena, jer sam se u suprotnom gušio sopstvenom pljuvačkom. Pa sam rekao, dobro, imam problem, moram da odem kod stručnjaka. Posetio sam psihologa, a on mi je objasnio stvari koje sam već znao. Bio je potpuno racionalan.

- Onda sam pomislio, kako je ovo moguće da mi se ovo dešava? Ali dešava se, to je realnost. Bila mi je potrebna drugačija vrsta pomoći. Zato sam otišao kod psihijatra. Dali su mi lekove koji su mi omogućili da se poboljšam tokom meseci. I tako je i bilo.

Saznao za odlazak Tonija Nadala iz novina

Toni Nadal je u jednom momentu odlučio da se povuče iz Rafinog tima, a ono što je šokantno, stric mu to nije ni saopštio, već je za to saznao iz novina.

- Mislim da je priča Karlosa Moje malo drugačija. U jednom trenutku je odlučeno da timu treba dodatni podsticaj. Nikada nije bilo namere da Toni neće nastaviti sa timom. Ali posle nekog vremena, Toni je odlučio da se povuče.

- Neverovatno je da smo to saznali iz novina. Nije bilo prijatno u tom trenutku. Ali tako je. Nije promenio mišljenje. Razgovarao sam sa njim posle, i očigledno je sve prošlo kao i obično. Na kraju, previše je veza, previše važnih stvari koje smo zajedno doživeli. On mi je stric i volim ga. Pre svega zbog toga, a onda zbog svega ostalog i svega što sam postigao zahvaljujući njemu - zaključio je Rafael Nadal.

Autor: Iva Besarabić