ŠOK PRED SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU: Smrtonosna BOLEST hara zemljom učesnika Mundijala

Fudbalska savez DR Konga prinuđen je da otkaže pripreme svoje reprezentacije i ispraćaj fudbalera na Svetsko prvenstvo zbog pojave smrtonosne bolesti, ebole.

Uznemirujuće vesti pojavile su se malo manje od mesec dana pred početak Svetskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija DR Konga je prisiljena da odloži pripreme u svojoj domovini i ispraćaj igrača zbog pojave ebole u državi. Situacija u zemlji je poprilično zabrinjavajuća. Svetska zdravstvena organizacija je zvanično proglasila epidemiju ebole u Kongu i susednoj Ugandi i tako proglasila vanrednu situaciju.

Zbog pojave ebole u zemlji učesnika Mundijala, Svetska fudbalska federacija (FIFA) pomno prati tu situaciju. U Americi su povodom tog pitanja ograničili broj ljudi koji sme da uđe u zemlju iz tog područja. Zbog epidemije ebole reprezentaciji DR Konga propala je prva faza priprema, koja je bila planirana da se odradi u glavnog gradu Kinsašiju.

Na svu sreću oni imaju tri faze priprema, tvrdi zvanični predstavnik tamošnjeg saveza Džeri Kalemo. Što se tiče druge dve faze one za sada idu po planu i biće realizovane. Reprezentacija DR Konga je odigrala već utakmice protiv Danske i Čilea, a poslednja faza priprema ih očekuje pred sam početak Mundijala, u Hjustonu 11. juna.

Epidemija ebole koja je zadesila istočni deo države Kongo, već je odnela 134 života i tu vrlo verovatno neće biti kraj. Ukupno je zabeleženo preko 500 sumnjivih slučajeva. Sa razlogom su pooštrene mere i stvarno bi bilo šokantno ukoliko reprezentacija ne bi mogla da igra na Mundijalu zbog epidemije ove bolesti.

Ostaje nam da vidimo hoće li epidemija ebole sprečiti fudbalere DR Konga da otputuju na Svetsko prvenstvo i hoće li uspeti da se izbore sa ovom strašnom bolesti u Africi.

Autor: Iva Besarabić