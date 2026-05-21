ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED VEČERAŠNJI SPEKTAKL?! Crvena zvezda dočekuje Partizan, jedan tim je apsolutni favorit!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige.

Podsetimo, Partizan je slavio u prvom meču, a večerašnji susret na programu je od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“.

Crveno-beli su favoriti prema kladionicama, te je kvota na pobedu Crvene zvezde 1.50, dok se trijumf Parnog valjka plaća koeficijentom 3.05.

Pred drugi meč trener crveno-belih Saša Obradović je rekao:

- Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja - rekao je Obradović.

Autor: D.Bošković