MURINJOVA PRVA ŽELJA U REALU - DUŠAN VLAHOVIĆ! Sprema se senzacionalan transfer, ovo su svi detalji

Dušan Vlahović na radaru Žozea Murinjo u Real Madridu: srpski napadač traži izlaz iz Juventusa, a Murinjo ga vidi kao idealno pojačanje.

Dolazak Žozea Murinja na klupu Real Madrida mogao bi da izazove velike promene u svlačionici madridskog giganta, a jedna od tema koja poslednjih dana privlači posebnu pažnju odnosi se na Dušan Vlahović.

Srpski napadač već duže vreme traži izlaz iz situacije u Juventus, a sada se njegovo ime sve češće povezuje sa jednim od najvećih klubova sveta.

Prema navodima španskih medija, Murinjo u Vlahoviću vidi idealno pojačanje za napad i igrača koji bi mogao da donese dodatnu konkurenciju u ekipi čija je glavna zvezda Kilijan Mbape.

Iako Murinjo još nije zvanično predstavljen, njegov povratak na stadion Bernabeu navodno je već dogovoren. Portugalski stručnjak trebalo bi da potpiše dvogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje, a već aktivno učestvuje u kreiranju tima za narednu sezonu.

Plan je potpuna rekonstrukcija ekipe. Prioritet je jačanje odbrane, kako na štoperskim pozicijama, tako i uz aut-linije, dok se istovremeno traži i novo rešenje u veznom redu. Među imenima koja se pominju nalaze se Morten Hjulmand iz Sporting, ali i Rodri iz Mančester siti.

Ipak, najveća pažnja usmerena je ka napadu. Iako Real već ima Mbapea i mladog Endrik, Murinjo smatra da timu nedostaje još jedan klasičan centarfor. Posebno jer je Gonzalo Garsija blizu prelaska u Borusija Dortmund. Upravo tu se otvara prostor za Vlahovića.

Prema informacijama španskog medija El Čiringito, Murinjo želi jaču konkurenciju u vrhu napada, a među opcijama koje razmatraju nalaze se Viktor Osimen i Vlahović. Osimen trenutno nastupa za Galatasaraj i iza sebe ima odličnu sezonu, ali bi njegov transfer bio znatno skuplji i komplikovaniji za realizaciju.

Sa druge strane, Vlahović predstavlja priliku koju u Madridu ne žele da propuste. Srpski reprezentativac ulazi u završnu fazu ugovora sa Juventusom, pa bi eventualni transfer mogao da bude finansijski znatno povoljniji za „Blankose“. Iako nije imao kontinuitet i pravi status u Torinu, bivši napadač Partizan i Fiorentina i dalje uživa veliko poštovanje na evropskom tržištu.

U Madridu veruju da bi upravo Murinjo mogao da vrati Vlahovića na nivo iz njegovih najboljih dana u Fiorentini, kada je važio za jednog od najubojitijih napadača Evrope i kada je Juventus za njega izdvojio čak 84,5 miliona evra. Portugalac navodno želi veću konkurenciju unutar ekipe, smatrajući da je upravo to ključ za povratak dominacije u Liga šampiona.

Potencijalni dolazak Vlahovića sigurno ne bi bio idealna vest za Mbapea, koji bi dobio ozbiljnog konkurenta za mesto u startnoj postavi. Isto važi i za Endrika, koji bi u tom slučaju morao da traži veću minutažu kroz druge uloge u napadu.

Autor: D.Bošković