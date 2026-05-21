CEO BRAZIL STREPI! NEJMAR SE POVREDIO! Nedavno se našao na spisku za Svetsko prvenstvo, a sada je usledio neviđeni šok! Isplivali detalji povrede...

Izvor: Kurir.rs

Novi peh je doživeo Nejmar, brazilski as je povredio list, zbog čega će morati da preskoči predstojeće duele Santosa.

Ipak, navijači Brazila mogu da odahnu, jer se procenjuje da će biti potpuno oporavljen do početka Mundijala.

Iz Santosa su u sredu potvrdili da je reč o lakšoj povredi, koja je primećena nakon ubedljivog poraza od Koritibe (3:0) na domaćem terenu. On je odmah krenuo sa terapijama u klupskom trening centru, a njegovo stanje dodatno nadgledaju i lekari brazilske reprezentacije.

Ovo je trka s vremenom za svetsku zvezdu, s obzirom na to da za "Karioke" nije igrao još od oktobra 2023. godine. Podsećamo, Brazil će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Marokom, Haitijem i Škotskom.

