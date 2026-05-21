Srbija saznala rivale za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Kadetska (U-17) reprezentacija Srbije saznala je imena rivala u grupnoj fazi na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra 2026. godine. Voljom žreba, koji je održan u prostorijama FIFA u Cirihu, Srbija se nalazi u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

Žreb je predvodio direktor omladinskih takmičenja FIFA Roberto Grasi, uz pomoć legende portugalskog fudbala Nuna Gomeša i šampiona sveta na U-17 Mundijalu iz 1993. godine, Selestina Babajara, koji je izvukao kuglicu sa imenom naše zemlje, zanimljivo, poslednju na žrebu.

Ukupno 48 reprezentacija učesnica raspoređeno je u 12 grupa sa po četiri tima. Dve najbolje ekipe iz svake grupe, zajedno sa osam najbolje trećeplasiranih selekcija, plasiraće se u šesnaestinu finala. Od te faze, turnir će se igrati po nokaut sistemu.

Po sličnom konceptu kao i izdanje iz 2025. godine, utakmice će se igrati u savremenom kompleksu „Aspire Zone“ u Al Rajanu i Dohi.

