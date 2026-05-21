Ambasador Todorov ugostio Dejana Tomaševića predsednika i Dejana Bojovića, generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije

NJ.E. Ivan Todorov primio je danas u Ambasadi Srbije delegaciju Olimpijskog komiteta Srbije, Dejana Tomaševića, predsednika i Dejana Bojovića, generalnog sekretara.

Nj.E. Ivan Todorov, nekada i sam trofejni reprezentativac i olimpijac naše zemlje poželeo je dobrodošlicu uvaženim zvanicama i tokom prijateljskog razgovora upoznao ih sa aktivnostima Ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Todorov je u razgovoru posebno apostrofirao značaj promocije sporta kao i pravih vrednosti koji on ima za namlađe i omladinu u njihovom rastu i razvoju.

Kada je u pitanju vrhunski sport posebno je istaknut značaj discipline, posvećenosti i predanog rada kao temelja izvanrednih sportskih rezultata.

Ambasador Todorov poželeo je Dejanu Tomaševiću predsedniku i Dejanu Bojoviću generalnom sekretaru Olimpijskog komiteta Srbije mnogo uspeha u predstojećem ciklusu i putu ka Los Anđelesu 2028.

Dejana Tomaševića, predsednika Olimpijskog komiteta Srbije i Dejana Bojovića, generalnog sekretara tokom boravka u Sarajevu očekuju sastanci sa vodećim ljudima Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

