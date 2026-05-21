U PARAĆINU POČEO KUP 'SVETOZARA GLIGORIĆA'

U organizaciji Šahovskog saveza Srbije danas je u hotelu "Prestiž" u Paraćinu počeo 12.Kup "Svetozara Gligorića", na kome je učešće uzelo 12 ekipa u open konkurenciji i 8 ekipa u sekciji šahistkinja.

Na svečanom otvaranju prisutnima se obratio predsednik ŠSS Andrija Jorgić koji je povlačenjem prvog poteza otvorio turnir.

- Želeo bih svima da poželim puno uspeha, i da naglasim da nije slučajno da na 12. Kupu imamo 12. ekipa u open konkurenciji, i drago mi je da je početak ovog turnira upravo na veliki dan, Spasovdan. Želim vam svima puno dobrih rezultata i puno dobrih poteza na ovom takmičenju, poručio je Jorgić i dodao da Šahovski savez Srbija razmatra da se od iduće godine ženska konkurencija dobije svoj Kup, koji bi poneo ime po Milunki Lazarević.

Glavni sudija turnira Saša Jevtić istakao je da se ovo takmičenje četvrtu godinu za redom organizuje u Paraćinu.

- Mi smo ponovo dobili poverenje od Šahovskog saveza Srbije da organizujemo ovo takmičenje i kao što je predsednik Saveza rekao, Paraćin je prepoznatljiv po dobroj organizaciji, Paraćin je i šahovski grad i svake godine se poneka takmičenja, kako iz kalendara ŠSS, tako i iz kalendara ŠSCS organizuju u Paraćinu, rekao je Jevtić.

Takmičenje se i gra u 5 kola tokom četiri dana, od 21. do 24.maja.

