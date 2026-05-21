ZVEZDA DOŽIVELA DEBAKL! Partizan razbio najvećeg rivala pred 'delijama' i prošao u finale ABA lige

Košarkaši Partizana nastavljaju odbranu pehara regionalnog takmičenja, pošto su uspeli da i u drugom meču, sada kao „gosti“ u Pioniru, savladali Crvenu zvezdu rezultatom 78:89 (16:28, 15:19, 15:17, 23:24).

Ovim trijumfom izabranici Đoana Penjaroje su sa maksimalnih 2-0 u seriji eliminisali večitog rivala i sada će u finalu čekati boljeg iz okršaja Dubaija i podgoričke Budućnosti, koji se takođe igra na dve pobede.

Ukoliko tim iz Emirata prođe, Partizan će biti gost u eventualnoj „majstorici“ za pehar.

Nije izvukla pouke četa Saše Obradovića iz prve utakmice, pa je brže nego u prethodnom meču doživela da juri dvocifreni minus rivala.

Prva četvrtina protekla je u egalu, Partizan je krenuo vođstvom (5:1), ali su domaći ekspresno uhvatili ravnotežu, sve do završnice uvodnog kvartala.

Nosila se Zvezda do 14:14, da bi onda crno-beli serijom 11:0 stigli do prvog dvocifrenog vođstva u devetom minutu (14:25), koje više nisu ispuštali do kraja meča.

Već početkom druge deonice, Džekiri je odveo goste na 14 poena više (16:30), da bi koševima Bonge u 16. minutu, branilac titule došao do +17, te je na semaforu pisalo 22:39.

Pokušala je Zvezda da se približi i smanji zaostatak do odlaska na poluvreme (31:47), ali je Partizan izbegao greške iz prethodnog meča i znatno mirnije ušao u narednih 20 minuta.

Domaćin je serijom 5:0 otvorio drugo poluvreme, trojkom Monekea i preko Miler Mekintajera, prišavši na samo 11 poena zaostatka 38:49.

Međutim, Partizan je brzo uspostavio raniji ritam i već do kraja ovog kvartala stekao maksimalnih 20 koševa prednosti (40:60). Time su snovi zvezdaša i igrača u crveno-belim dresovima o plasmanu u borbu za šampionski "prsten" bili srušeni.

Uspela je Zvezda manjim serijama da se približi malo rivalu i u poslednji kvartal, trojkom Kalinića, uđe sa 14 poena minusa, potom i mini serijom samo na 10 koševa zaostatka (76:86), ali su Penjarojini izabranici sačuvali kapitalnu prednost i prošli u finale.

Autor: A.A.