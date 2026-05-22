BUM NA MARAKANI: Aleksandar Pavlović potpisao za Crvenu zvezdu!

Eksplodirala je prava transfer bomba na Marakani! Klub malog fudbala Crvena zvezda vratio se u elitni rang takmičenja, a uprava kluba je odmah pokazala da ima najviše ambicije dovođenjem jednog od najtraženijih igrača na tržištu – Aleksandra Pavlovića, poznatijeg pod nadimkom Čvrga.

Pavlović je provereno futsal ime i igrač koji pravi ozbiljnu razliku na terenu. Prethodne sezone nastupao je za Akademac iz Trebinja, a u prebogatoj karijeri branio je boje Partenona, Ekonomca, Smedereva, Novog Pazara, Kalče, Vinter Sporta, FON-a i Loznice, dok je jedno vreme proveo i u Libanu.

Iako je za njega bio zainteresovan veliki broj klubova, čelnici crveno-belih su bili najbrži i najkonkretniji, pa je Pavlović na kraju ispunio svoju dečačku želju.

"Ostvarenje sna i juriš na titulu"

Odmah po promociji na Marakani, Pavlović nije krio oduševljenje što oblači dres voljenog kluba:

"Utisci su fenomenalni. Došao sam u klub za koji navijam od malih nogu, a to je ostvarenje sna svakog igrača! Zvezda u svakom sportu mora da ide na titulu! Borićemo se, daćemo sve od sebe da titula stigne na Marakanu", poručio je novi igrač crveno-belih.

On je navijačima obećao bespoštednu borbu na terenu, ali im je uputio i jasan poziv: "Napunite hale gde god igra Zvezda i pobeda se neće dovoditi u pitanje!"

Paklena konkurencija u Prvoj ligi

Povratkom Crvene zvezde u najviši rang, domaći futsal dobija potpuno novu dimenziju. Naredne sezone nas očekuje izuzetno uzbudljiv šampionat, pošto će se u prvoligaškom karavanu, pored crveno-belih, naći i Partizan, Loznica, Vojvodina, Smederevo, Ekonomac, Vranje, Novi Pazar, Vinter Sport i MB Namenska iz Lučana.

Autor: D.S.