Prema nezvaničnim saznanjima Saša Obradović odlazi iz Crvene zvezde.

Preostalo je da se postigne dogovor o raskidu saradnje, ali je izvesno da Obradović neće nastaviti posao u klubu sa Malog Kalemegdana.

Promena će možda da bude realizovana već za fajnal-for Košarkaške lige Srbije, kada će crveno-beli imati novi ime na klupi.

Ovo je drugi put da Obradović neuspešno zavrašava priču u voljenom klubu.

Očekuje se da dogovor rukovodstva i još uvek aktuelnog trenera o modalitetu na koji će završiti saradnju.

