Prema nezvaničnim saznanjima Saša Obradović odlazi iz Crvene zvezde.
Preostalo je da se postigne dogovor o raskidu saradnje, ali je izvesno da Obradović neće nastaviti posao u klubu sa Malog Kalemegdana.
Promena će možda da bude realizovana već za fajnal-for Košarkaške lige Srbije, kada će crveno-beli imati novi ime na klupi.
Ovo je drugi put da Obradović neuspešno zavrašava priču u voljenom klubu.
Očekuje se da dogovor rukovodstva i još uvek aktuelnog trenera o modalitetu na koji će završiti saradnju.
