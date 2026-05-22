Nenad Lalatović napušta Novi Pazar

Fudbaleri Novog Pazara gostuju sutra ekipi Vojvodine u poslednjem kolu Superlige Srbije, a pred tu utakmicu je postalo jasno - Nenad Lalatović neće više biti trener kluba iz grada na Jošanici.

Kako je prvi preneo Trik.rs, Lalatoviću će ovo biti poslednja utakmica na klupi Novog Pazara.

Bila je ovo očekivana odluka iskusnog stručnjaka, koji nije uspeo da se dogovori sa čelnicima kluba oko uslova. Pre svega, nije bila upitna plata za Lalatovića, koliko budžet Novog Pazara za narednu sezonu.

Svestan je Nenad Lalatović koliko je naredna sezona ključna i da će biti istorijska u Superligi, stoga je zahtevao i da se Pazar "otvori", te da ima respektabilan tim, spreman da se bori za plej-of, kako ne bi došlo do rizika od ispadanja.

Nije još poznato gde će karijeru nastaviti Lalatović, ali nije isključeno da to bude inostranstvo.

